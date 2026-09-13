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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۸

جزئیات حمله آمریکا به یک کشتی کانتینربر در آب‌های شهرستان قشم

جزئیات حمله آمریکا به یک کشتی کانتینربر در آب‌های شهرستان قشم

قشم - بر اثر حمله دشمن آمریکایی به یک کشتی تجاری، یک نفر شهید شده و چهار مجروح نیز تحت مداوا قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه یک فروند کشتی کانتینربر تجاری در محدوده آب‌های نزدیک جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز قشم مورد حمله قرار گرفت و پرتابه دشمن آمریکایی به آن اصابت کرد که در پی آن یک نفر از خدمه کشتی به شهادت رسید و چهار نفر دیگر مجروح شدند.

این حادثه حدود ساعت ۵ صبح یکشنبه رخ داده و کشتی مورد حمله یک شناور کانتینربر تجاری بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافت شده از منابع رسمی در استانداری هرمزگان، این کشتی در زمان حمله ۱۰ خدمه داشته که در پی اصابت، جمشید رجبی به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر از خدمه نیز مصدوم شده‌اند.

حادثه در محدوده دریایی نزدیک جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز قشم رخ داده است و جزئیات بیشتر درباره نحوه حمله، وضعیت کشتی و شرایط مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، فرماندار شهرستان قشم از هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری ایرانی در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز قشم خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر شهید و سه نفر مجروح شدند.

حسین امیر تیموری، اظهار کرد: یک کشتی تجاری حدود ساعت ۵ صبح امروز در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفته است.

وی افزود: در این حادثه یک نفر شهید و سه نفر مجروح شده‌اند.

فرماندار شهرستان قشم، تأکید کرد: جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6945455

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    نظرات

    • احمد IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      2 3
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      ترامپ پست فطرت اکنون تمام افکارپلیدش رو منحصربه پیروزی حزب کثیفترازخودش درآمریکاکرده وازهرفرصتی استفاده میکنه.حملات گاه وبیگاه ترامپ بنوعی تحریک ایران برای حملات شدیدترصورت میگیره تابه مردم آمریکا روحیه ایران ستیزی روالقا کنه وجنگ وحملات وحشیانه برعلیه مردم ایران روتوجیه کنه.به اینطریق میخوادنظرمثبت مردم آمریکارونسبت به خودش وجنگ باایران بیشترجلب کنه تابلکه بتونه درکنارهمون وعده فریب پرداخت ۵هزاردلاربه آمریکائیها درانتخابات کنگره به پیروزی حزب کثیفش برسه
    • نیما IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 3
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      حد اقل باید ده تا کشتی امریکائی های خبیث هدف قرار بگیرن وگر نه فکر خواهند کرد که ما کم آوردیم و گستاخ تر خواهند شد.
    • Pacman IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 0
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      تشکر بابت خبر کامل و دقیق، کاش می نوشتید کشتی متعلق به کدام شرکت بوده

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