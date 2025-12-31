  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

برخورد قطار در پرو یک کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشت

تصادف قطار در خط آهن منتهی به محوطه باستانی مشهور پرو، ماچو پیچو، یک کشته و حداقل ۳۰ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مقامات محلی روز چهارشنبه اعلام کردند که تصادف قطار از روبرو در خط آهن منتهی به محوطه باستانی مشهور پرو، ماچو پیچو، یک کشته و حداقل ۳۰ زخمی برجای گذاشت.

به گفته پلیس، این تصادف در نزدیکی قورویراچینا در منطقه جنوبی کاسکو رخ داد، جایی که دو قطار توریستی با هم برخورد کردند.

مقامات اعلام کردند که خدمات ریلی در خطی که ماچو پیچو را به شهر کاسکو متصل می‌کند، پس از این حادثه به حالت تعلیق درآمد.

ماچو پیچو، یکی از مقاصد برتر گردشگری پرو، هر ساله حدود ۱.۵ میلیون بازدیدکننده دارد که بیشتر آنها با قطار به این مکان سفر می‌کنند.

