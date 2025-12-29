به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدعلی عمادی در همایش بهبود و افزایش تولید در میدانهای نفت و گاز با اشاره به تحولات سریع جهانی در حوزه انرژی اظهار کرد: جهان انرژی از مرحله تمرکز صرف بر نفت و گاز عبور کرده است و بازیگران بزرگ بینالمللی به سمت انرژیهای نو، فناوریهای دیجیتال و مدلهای جدید کسبوکار حرکت کردهاند؛ موضوعی که نباید در داخل کشور نادیده گرفته شود.
وی تأکید کرد: تغییر نه یک انتخاب، بلکه الزام بقاست. شرایط محیطی، تحریمها، تحولات فناوری و ظهور هوش مصنوعی، صنعت نفت و گاز را ناگزیر به بازنگری در ساختارها و رویکردها کرده است.
انجمن مهندسی نفت؛ بازوی مشورتی تخصصی کشور
رئیس انجمن مهندسی نفت ایران، این انجمن را تنها انجمن علمی تخصصی حوزه بالادستی نفت و گاز کشور دانست که زیر نظر وزارت علوم فعالیت میکند و افزود: این انجمن از سال ۱۳۷۹ تأسیس شده، اما در مقاطعی به دلایل مختلف نتوانسته نقش اثربخش خود را ایفا کند.
عمادی ادامه داد: با برگزاری مجمع عمومی در سال ۱۴۰۳ و انتخاب هیئت مدیره جدید با رسمیت وزارت علوم، فعالیت انجمن وارد مرحله تازهای شده و با استقبال مسئولان ارشد کشور و مدیران صنعت نفت همراه بوده است.
وی با اشاره به ترکیب هیئت مدیره جدید گفت: اعضای هیئت مدیره از دانشگاه، صنعت و مراکز پژوهشی انتخاب شدهاند تا بتوانند در شرایط «پارادایم شیفت» جهانی انرژی، نقش مؤثرتری در سیاستگذاری، مشاوره و حل چالشهای صنعت ایفا کنند.
رئیس انجمن مهندسی نفت ایران با تأکید بر اصل تمرکز بر اولویتها اظهار کرد: بر اساس قانون ۲۰-۸۰، باید بر آن ۲۰ درصد فعالیتهایی تمرکز کنیم که ۸۰ درصد ارزشافزوده در تولید، بهرهوری و توسعه صنعت را ایجاد میکند؛ این اولویتها باید از دل نیازهای واقعی بازار و صنعت استخراج شوند.
پارس جنوبی و چالشهای سرمایهگذاری
عمادی توجه به میدان پارس جنوبی را یکی از مهمترین اولویتهای کنونی کشور دانست و گفت: حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده در این میدان بسیار سنگین و لازم است نقشآفرینی شرکتهای خصوصی و پیمانکاران تقویت شود.
وی افزود: چالش اصلی صنعت نفت، محدودیت منابع مالی شرکت ملی نفت ایران است، بنابراین تغییر شیوههای کسبوکار، جذب سرمایه خصوصی و استفاده از ابزارهای مالی نوین ضروری است.
نقش فناوریهای نوین در افزایش تولید
رئیس انجمن مهندسی نفت ایران به نقش فناوریهای دیجیتال، هوش مصنوعی، پردازش کلاندادهها و دیجیتالیسازی در بهبود عملیات اکتشاف و تولید اشاره و اظهار کرد: افزایش راندمان حفاری، کاهش زمان پروژهها، احیای چاههای کمبازده و بهبود بهرهبرداری از مخازن از مهمترین دستاوردهای این فناوریهاست.
عمادی با اشاره به حفاریهای افقی و جهتدار، شکاف هیدرولیکی چندمرحلهای و فناوریهای تحریک مخزن گفت: این فناوریها بهدلیل سرعت اجرا، نیاز کمتر به سرمایهگذاری اولیه و بازده سریع، میتوانند بهعنوان برد سریع (Quick Win) در افزایش تولید استفاده شوند.
وی افزود: فناوریهای توسعهیافته در صنعت نفت، امروز در حوزههایی مانند انرژی زمینگرمایی، استخراج مواد معدنی ارزشمند از آبهای زیرزمینی و حتی تولید انرژی پاک نیز کاربرد پیدا کردهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای این فناوریهاست.
رئیس انجمن مهندسی نفت ایران تأکید کرد: شناخت تجربههای موفق و ناموفق جهانی در حوزه شکاف هیدرولیکی و فناوریهای نوین، برای بومیسازی و اجرای صحیح این روشها در میدانهای کشور ضروری است و این موضوع در بخشهای تخصصی همایش بررسی میشود.
