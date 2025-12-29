  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

تمرکز بر ۲۰ درصد فعالیت‌ها، کلید ۸۰ درصد ارزش‌افزوده است

تمرکز بر ۲۰ درصد فعالیت‌ها، کلید ۸۰ درصد ارزش‌افزوده است

رئیس انجمن مهندسی نفت با تأکید بر تمرکز بر اولویت‌ها گفت:بر اساس قانون ۲۰-۸۰، باید روی ۲۰ درصد فعالیت‌ها تمرکز کنیم که ۸۰ درصد ارزش‌افزوده در تولید، بهره‌وری و توسعه صنعت نفت را ایجاد میکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدعلی عمادی در همایش بهبود و افزایش تولید در میدان‌های نفت و گاز با اشاره به تحولات سریع جهانی در حوزه انرژی اظهار کرد: جهان انرژی از مرحله تمرکز صرف بر نفت و گاز عبور کرده است و بازیگران بزرگ بین‌المللی به سمت انرژی‌های نو، فناوری‌های دیجیتال و مدل‌های جدید کسب‌وکار حرکت کرده‌اند؛ موضوعی که نباید در داخل کشور نادیده گرفته شود.

وی تأکید کرد: تغییر نه یک انتخاب، بلکه الزام بقاست. شرایط محیطی، تحریم‌ها، تحولات فناوری و ظهور هوش مصنوعی، صنعت نفت و گاز را ناگزیر به بازنگری در ساختارها و رویکردها کرده است.

انجمن مهندسی نفت؛ بازوی مشورتی تخصصی کشور

رئیس انجمن مهندسی نفت ایران، این انجمن را تنها انجمن علمی تخصصی حوزه بالادستی نفت و گاز کشور دانست که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می‌کند و افزود: این انجمن از سال ۱۳۷۹ تأسیس شده، اما در مقاطعی به دلایل مختلف نتوانسته نقش اثربخش خود را ایفا کند.

عمادی ادامه داد: با برگزاری مجمع عمومی در سال ۱۴۰۳ و انتخاب هیئت مدیره جدید با رسمیت وزارت علوم، فعالیت انجمن وارد مرحله تازه‌ای شده و با استقبال مسئولان ارشد کشور و مدیران صنعت نفت همراه بوده است.

وی با اشاره به ترکیب هیئت مدیره جدید گفت: اعضای هیئت مدیره از دانشگاه، صنعت و مراکز پژوهشی انتخاب شده‌اند تا بتوانند در شرایط «پارادایم شیفت» جهانی انرژی، نقش مؤثرتری در سیاستگذاری، مشاوره و حل چالش‌های صنعت ایفا کنند.

رئیس انجمن مهندسی نفت ایران با تأکید بر اصل تمرکز بر اولویت‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون ۲۰-۸۰، باید بر آن ۲۰ درصد فعالیت‌هایی تمرکز کنیم که ۸۰ درصد ارزش‌افزوده در تولید، بهره‌وری و توسعه صنعت را ایجاد می‌کند؛ این اولویت‌ها باید از دل نیازهای واقعی بازار و صنعت استخراج شوند.

پارس جنوبی و چالش‌های سرمایه‌گذاری

عمادی توجه به میدان پارس جنوبی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی کشور دانست و گفت: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این میدان بسیار سنگین و لازم است نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران تقویت شود.

وی افزود: چالش اصلی صنعت نفت، محدودیت منابع مالی شرکت ملی نفت ایران است، بنابراین تغییر شیوه‌های کسب‌وکار، جذب سرمایه خصوصی و استفاده از ابزارهای مالی نوین ضروری است.

نقش فناوری‌های نوین در افزایش تولید

رئیس انجمن مهندسی نفت ایران به نقش فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، پردازش کلان‌داده‌ها و دیجیتالی‌سازی در بهبود عملیات اکتشاف و تولید اشاره و اظهار کرد: افزایش راندمان حفاری، کاهش زمان پروژه‌ها، احیای چاه‌های کم‌بازده و بهبود بهره‌برداری از مخازن از مهم‌ترین دستاوردهای این فناوری‌هاست.

عمادی با اشاره به حفاری‌های افقی و جهت‌دار، شکاف هیدرولیکی چندمرحله‌ای و فناوری‌های تحریک مخزن گفت: این فناوری‌ها به‌دلیل سرعت اجرا، نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری اولیه و بازده سریع، می‌توانند به‌عنوان برد سریع (Quick Win) در افزایش تولید استفاده شوند.

وی افزود: فناوری‌های توسعه‌یافته در صنعت نفت، امروز در حوزه‌هایی مانند انرژی زمین‌گرمایی، استخراج مواد معدنی ارزشمند از آب‌های زیرزمینی و حتی تولید انرژی پاک نیز کاربرد پیدا کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این فناوری‌هاست.

رئیس انجمن مهندسی نفت ایران تأکید کرد: شناخت تجربه‌های موفق و ناموفق جهانی در حوزه شکاف هیدرولیکی و فناوری‌های نوین، برای بومی‌سازی و اجرای صحیح این روش‌ها در میدان‌های کشور ضروری است و این موضوع در بخش‌های تخصصی همایش بررسی می‌شود.

کد خبر 6705984
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها