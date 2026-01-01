  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

آمادگی فجرجم برای تأمین پایدار گاز در زمستان

آمادگی فجرجم برای تأمین پایدار گاز در زمستان

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای تولید حداکثری در فصل سرما، گفت: تولید پایدار گاز مطابق با تعهدات در دستورکار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید الله‌وردی، مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای تولید حداکثری در فصل سرما، گفت: تولید پایدار گاز مطابق با تعهدات، در دستورکار قرار دارد و تمامی الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ‌اس‌ئی) به طور کامل رعایت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت پالایش گاز فجرجم نقش کلیدی در تأمین پایدار انرژی کشور به‌ویژه در زمستان دارد، اظهار کرد: با اطمینان از کیفیت تعمیرات اساسی انجام‌شده و توانمندی نیروی انسانی متخصص، برای فصل سرمای پیش‌رو به‌طور کامل آماده هستیم.

الله‌وردی با بیان اینکه تمام فعالیت‌های عملیاتی به‌صورت هماهنگ در جریان است، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون تولید گاز شرکت، نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۵ درصد افزایش داشته و در شرایط مطلوب عملیاتی قرار داریم.

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم عنوان کرد: هم‌اکنون هیچ خللی در روند تولید پایدار گاز وجود ندارد و با توجه به کاهش دمای هوا، از هموطنان عزیز خواستاریم به‌منظور تداوم بهره‌مندی از گاز، در مصرف این نعمت خدادادی صرفه‌جویی کنند.

کد خبر 6709600
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها