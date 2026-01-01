آمادگی فجرجم برای تأمین پایدار گاز در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید اللهوردی، مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای تولید حداکثری در فصل سرما، گفت: تولید پایدار گاز مطابق با تعهدات، در دستورکار قرار دارد و تمامی الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچاسئی) به طور کامل رعایت میشود.
وی با اشاره به اینکه شرکت پالایش گاز فجرجم نقش کلیدی در تأمین پایدار انرژی کشور بهویژه در زمستان دارد، اظهار کرد: با اطمینان از کیفیت تعمیرات اساسی انجامشده و توانمندی نیروی انسانی متخصص، برای فصل سرمای پیشرو بهطور کامل آماده هستیم.
اللهوردی با بیان اینکه تمام فعالیتهای عملیاتی بهصورت هماهنگ در جریان است، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون تولید گاز شرکت، نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۵ درصد افزایش داشته و در شرایط مطلوب عملیاتی قرار داریم.
مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم عنوان کرد: هماکنون هیچ خللی در روند تولید پایدار گاز وجود ندارد و با توجه به کاهش دمای هوا، از هموطنان عزیز خواستاریم بهمنظور تداوم بهرهمندی از گاز، در مصرف این نعمت خدادادی صرفهجویی کنند.
