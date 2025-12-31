  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بحرین پیرامون تحولات منطقه

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بحرین پیرامون تحولات منطقه

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و بحرین درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تنش‌های فزاینده در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشورهای منطقه برای حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور شد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را از مسیر گفتگو میان همه گروه‌های یمنی میسر می‌داند.

وزیر خارجه بحرین ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه را مورد تاکید قرار داد.

وزرای امور خارجه ایران و بحرین ابراز امیدواری کردند که تلاش‌های موجود منجر به حل مشکلات موجود و حفظ یکپارچگی یمن و تحکیم ثبات در این کشور منجر گردد.

کد خبر 6708886
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر امور خارجه ، هر آنچه مشکل در کشور می‌بینید از ناتوانی وزارت امور خارجه است . چقدر سخنرانی ، چقدر مصاحبه ، چقدر رفت و آمدهای الکی !!!! وظیفه شما لغو تحریم‌هاست . تحریم‌ها کمر ملت را شکسته . تحریم‌ها کشور را به سوی نابودی برده است .‌ بروید وظیفه اصلی خودتان را انجام بدهید . یقین بدانید هیچ کشوری دلش به حال ما نمی‌سوزد . لطفا این موضوع را بفهمید .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها