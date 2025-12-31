دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی امروز چهارشنبه ضمن حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن اشاره به نقش و ظرفیت شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان اتاق فکر و نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی کشور، بر اهمیت ارتقای هماهنگی و تعامل مستمر میان این شورا و وزارت امور خارجه تأکید کردند.

همچنین طرفین مهم‌ترین موضوعات و تحولات در عرصه سیاست خارجی کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.