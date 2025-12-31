  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه

دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ضمن حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی امروز چهارشنبه ضمن حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن اشاره به نقش و ظرفیت شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان اتاق فکر و نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی کشور، بر اهمیت ارتقای هماهنگی و تعامل مستمر میان این شورا و وزارت امور خارجه تأکید کردند.

همچنین طرفین مهم‌ترین موضوعات و تحولات در عرصه سیاست خارجی کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

کد خبر 6708982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها