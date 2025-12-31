هاشمی:راه ۳۶۰ روستای اردبیل بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین هاشمی، در جریان بازدید از محورهای برفگیر استان اردبیل اعلام کرد: تمامی محورهای مواصلاتی اصلی استان باز هستند و تردد در برخی گردنههای پر برف صرفاً با استفاده از زنجیرچرخ در جریان است.
وی افزود: عملیات بازگشایی مستمر راههای اصلی و فرعی با استقرار ۴۰۰ راهدار و ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری ادامه دارد. این نیروها مشغول برفروبی، نمکپاشی و تضمین ایمنی مسیرها هستند.
معاون راهداری استان اردبیل با اشاره به راههای روستایی اظهار داشت: پس از بارشها، مسیرهای روستایی نیز مسدود شده بودند؛ تاکنون راه ۳۶۰ روستا بازگشایی شده و تلاش برای بازگشایی راههای ۴۵ روستای باقیمانده ادامه دارد.
وی بر لزوم آمادگی رانندگان تأکید کرد و از آنها خواست پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
هاشمی ادامه داد: همچنین، برای عبور از محورهایی مانند خلخال – اسالم، نیر – سراب (گردنه صایین) و اردبیل – سرچم، همراهداشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.
وی تصریح کرد: در این شرایط برفی و کولاکی، کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی و پرهیز از شتاب و سبقتهای غیرمجاز، نقشی حیاتی در پیشگیری از حوادث جادهای خواهد داشت
