علیپور:موفقیت مانور صلابت سبلان، نتیجه تلاش ستادمدیریت بحران خلخال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضاعلیپور عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از اعضا و فعالان ستاد مدیریت بحران شهرستان خلخال با اشاره به عملکرد مطلوب استان و شهرستان خلخال در حوزه مدیریت بحران، اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده از مانورهای مدیریت بحران در سطح کشور، شهرستان خلخال و استان اردبیل موفق به کسب نمره ۹۵ از مجموع ۱۰۰ امتیاز شدند که نشاندهنده سطح بالای آمادگی، برنامهریزی دقیق و هماهنگی مؤثر در این حوزه است.
وی افزود: مانور صلابت سبلان که در شهرستان خلخال اجرا شد، یکی از کاملترین و موفقترین مانورهای مدیریت بحران در کشور بود و این دستاورد، نتیجه تلاش، همدلی و همراهی تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان است.»
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل همچنین تأکید کرد: «استان اردبیل یکی از استانهای برتر کشور در زمینه مدیریت بحران به شمار میرود و استمرار آموزشها، برگزاری مانورهای هدفمند و تقویت زیرساختها و تجهیزات امدادی نقش مهمی در حفظ و ارتقای این جایگاه دارد.»
حسین وطندوست، فرماندار شهرستان خلخال، ضمن خیرمقدم به مسئولان استانی و شهرستانی، با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت بحران شهرستان، بر اهمیت آمادگی، هماهنگی و انسجام دستگاههای اجرایی در مواجهه با حوادث طبیعی و غیرمترقبه تأکید کرد و گفت: «همکاری مؤثر میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش تابآوری شهرستان دارد.»
در پایان این مراسم، از همه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان خلخال به پاس تلاشها و خدمات مؤثر آنان در حوزه پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحرانها تجلیل به عمل آمد.
