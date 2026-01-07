به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری صبح چهارشنبه در دیدار با سرهنگ علی حبیب‌زاده، مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل اظهار کرد: اجرای فعالیت‌های فرهنگی و نصب یادمان‌های شهدا در اردبیل با همکاری اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تقویت می‌شود.

وی بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان تأکید کرد و افزود: مجموعه مدیریت شهری، آماده همکاری کامل با اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در جهت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و یادمان‌های مرتبط با شهدا و ایثارگران است.

سرهنگ حبیب‌زاده نیز با قدردانی از حمایت‌های شهرداری اردبیل، گفت: تعامل دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده داشته باشد.

این دیدار در فضایی صمیمی انجام شد و دو طرف بر تقویت همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی میان شهرداری اردبیل و اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.