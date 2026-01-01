ذخیره کالاهای اساسی در اردبیل / هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احدی عالی در گفت‌وگوی زنده خبری شبکه سبلان گفت: در حال حاضر برابر نیاز استان در زمینه کالاهای استراتژیک ذخیره‌سازی انجام شده و روند حمل این اقلام نیز به‌صورت مستمر ادامه دارد تا کوچک‌ترین خللی در تأمین بازار ایجاد نشود.

وی با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای مصرفی افزود: ذخیره‌سازی گوشت منجمد از قبل انجام شده و همچنان در حال حمل است. شکر، چه به‌صورت کیسه‌ای و چه کیلویی، در انبارها به میزان کافی موجود است. همچنین روغن مصرفی ذخیره کافی انجام شده و در بازار نیز در تمامی فروشگاهها عرضه می شود.

در زمینه برنج وارداتی نیز ذخایر لازم برای تنظیم بازار تا ایام عید پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: ذخیره گندم استان نیز تا زمان برداشت سال آینده تأمین شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد. در بخش نهاده‌های دامی نیز کشتی‌های حامل محموله‌ها در بنادر کشور در حال تخلیه بوده و حمل بیش از ۱۵ هزار تن نهاده برای استان در حال انجام است که به در بین مرغداران توزیع می شود. همچنین در روزهای اخیر ۱۳ هزار تن نهاده در سطح استان توزیع شده است.

احدی عالی در بخش دیگری از سخنان خود از هوشمندسازی زنجیره توزیع مرغ خبر داد و گفت: «به‌منظور کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و عرضه مستقیم به مصرف‌کننده، سامانه هوشمند توزیع مرغ در دستور کار قرار دارد که پس از اتمام طراحی، به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به احداث یک واحد روغن‌کشی در استان افزود: این کارخانه در مراحل پایانی ساخت است و با بهره‌برداری از آن در ماه‌های آینده، از دانه‌های روغنی تولیدی استان برای تأمین نیاز روغن مصرفی استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک و روزانه بازرسی از بازار برای کنترل قیمت‌ها و نحوه توزیع کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت قرمز ادامه دارد تا آرامش بازار حفظ شود.