کلاهبردار اسکیمری در مشگین شهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مشگین شهری مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.



وی افزود: کارآگاهان پلیس فتا با بررسی‌های تخصصی، کلاهبردار و مجرم اینترنتی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی او را در خیابان امام (ره) دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: کلاهبردار و مجرم اینترنتی در پوشش فروشنده سیار و دوره گرد میوه و با استفاده از دستگاه اسکیمر، اقدام به کپی برداری از کارت‌های بانکی شاکیان و برداشت غیرقانونی وجه از حساب آنان به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کرده است.



سرهنگ سلیمانی با اشاره به اینکه کلاهبردار و مجرم اینترنتی با دستور مرجع قضائی روانه زندان شد؛ گفت: تحقیقات بیشتر در این رابطه در حال انجام است.



فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر از شهروندان خواست: به هیچ عنوان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار نداده و حتماً" عملیات بانکی و وارد کردن رمز را شخصاً" انجام دهند؛ چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود.