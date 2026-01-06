  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

اطلاعیه باشگاه استقلال در رابطه با اندونگ/فسخ قرارداد او به ثبت نرسیده

باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دیدیه اندونگ فسخ قراردادش به ثبت نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه باشگاه استقلال، در خصوص وضعیت قراردادی دیدیه اندونگ، به اطلاع می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مطابق با نظرات کارشناسان ذی‌ربط در فدراسیون فوتبال و کارشناسان حقوقی، فسخ قرارداد این بازیکن در فدراسیون فوتبال به ثبت نرسیده و از نظر مراجع رسمی، فاقد رسمیت حقوقی است.

بر این اساس، دیدیه اندونگ بازیکن باشگاه استقلال بوده و قرارداد وی مطابق ضوابط قانونی تمدید شده است.

باشگاه استقلال کلیه اقدامات مرتبط با قرارداد این بازیکن را در چارچوب قوانین و مقررات جاری فوتبال انجام داده و خطری از این بابت استقلالی‌ها را تهدید نمی‌کند.

کد خبر 6715857

