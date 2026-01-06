اطلاعیه باشگاه استقلال در رابطه با اندونگ/فسخ قرارداد او به ثبت نرسیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه باشگاه استقلال، در خصوص وضعیت قراردادی دیدیه اندونگ، به اطلاع می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مطابق با نظرات کارشناسان ذی‌ربط در فدراسیون فوتبال و کارشناسان حقوقی، فسخ قرارداد این بازیکن در فدراسیون فوتبال به ثبت نرسیده و از نظر مراجع رسمی، فاقد رسمیت حقوقی است.

بر این اساس، دیدیه اندونگ بازیکن باشگاه استقلال بوده و قرارداد وی مطابق ضوابط قانونی تمدید شده است.

باشگاه استقلال کلیه اقدامات مرتبط با قرارداد این بازیکن را در چارچوب قوانین و مقررات جاری فوتبال انجام داده و خطری از این بابت استقلالی‌ها را تهدید نمی‌کند.