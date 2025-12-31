به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل اعلام کرد که عبدالرحمن محمد عبدالله، رئیس منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند» به دنبال سفر رسمی به اراضی اشغالی در ماه آینده است.

این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند، او را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرد.

گفتنی است که روز جمعه گذشته رژیم صهیونیستی منطقه جدایی طلب سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.

گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالی‌لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود.

وی گفت: این توافق پس از یک سال گفت‌وگو حاصل شده است.

جامعه جهانی به‌طور گسترده با تصمیم رژیم اسرائیل برای به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند مخالفت و آن را رد کرده است.

در همین راستا، دیروز سه شنبه هزاران شهروند سومالی، در خیابان‌های موگادیشو پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند تا اعتراض خود را نسبت به به رسمیت شناختن رسمی «سومالی‌لند» توسط رژیم صهیونیستی اعلام کنند.

معترضان در ورزشگاهی در پایتخت، پرچم‌های سومالی و فلسطین را برافراشتند و با سر دادن شعارهایی علیه تصمیم رژیم اسرائیل، بر وحدت ملت سومالی تأکید کردند.

یکی از معترضان گفت: «به دروغ‌های مجرمی که دستانش به خون آغشته است باور نکنید؛ او مردم فلسطین را به قتل رسانده است».

این اعتراض‌ها نشان‌دهنده واکنش گسترده مردمی و نارضایتی شدید نسبت به اقدام رژیم اسرائیل است و پیش‌بینی می‌شود تنش‌ها در منطقه شاخ آفریقا ادامه یابد.