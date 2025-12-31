به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اروپایی «مدرن دیپلماسی» در گزارشی نوشت: روز دوشنبه، وزارت امور خارجه چین مخالفت شدید خود را با به رسمیت شناختن رسمی سُومالیلند بهعنوان یک کشور مستقل توسط (رژیم) اسرائیل اعلام کرد.
این رسانه تحلیلی خبری انگلیسی زبان افزود: دستگاههای اطلاعاتی و نظامی چین کاملاً از اهمیت و حساسیت این اقدام (رژیم) اسرائیل آگاهند، زیرا ابتکار «یک کمربند و یک جاده» چین برای احیای جاده تاریخی راه ابریشم را تضعیف میکند.
تارنمای مدرن دیپلماسی نوشت: چین اتحاد جداییطلبان سُومالیلند با جداییطلبان تایوان را تهدیدی مستقیم برای اصل «چین واحد» میداند و به همین خاطر، با اقدام اسرائیل مخالف است.
این رسانه غربی افزود: پکن برای مقابله با برنامههای تلآویو، در حال نصب ایستگاههای ماهوارهای در سومالی است تا توانمندیهای اطلاعاتی خود را افزایش دهد و فعالیتهای نظامی و دیپلماتیک قدرتهای رقیب در منطقه، بهویژه (رژیم) اسرائیل، آمریکا و متحدان آنها را رصد کند.
تارنمای مدرن دیپلماسی، همکاری رژیم صهیونیستی با جداییطلبان تایوان در حوزه سپر دفاع موشکی را از جمله نگرانیهای چین عنوان کرد و نوشت: چین به دنبال تقویت حضور خود در شاخ آفریقا است و اندیشکدههای پکن برنامههای بلندمدتی برای مقابله با رقبای چین در سومالی و شاخ آفریقا تدوین کردهاند.
این رسانه انگلیسی زبان، توسعه روابط با سومالی را دستور کار چین برای مقابله با اقدامات تنشزای رژیم صهیونیستی در شاخ آفریقا اعلام کرد.
