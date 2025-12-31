  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

بسته خبری دهم دی ماه ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان

بسته خبری دهم دی ماه ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری دهم دی ماه ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار و رخدادهای این استان می‌پردازیم.

دریافت 14 MB
کد خبر 6709130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها