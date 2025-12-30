https://mehrnews.com/x3b2Sp ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵ کد خبر 6708069 استانها تهران استانها تهران ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵ بسته خبری ۹ دی ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری سهشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ نهم دی ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 5 MB کد خبر 6708069 کپی شد مطالب مرتبط اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است بسته خبری نهم دی ماه خبرگزاری مهر کردستان تهران فردا تعطیل نیست مدارس استان تهران فردا دایر است برچسبها بسته خبری بسته خبری تهران شهرستانهای استان تهران تهران خبرگزاری مهر
