به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد نیاز نهادهای مرغداران استان بهصورت یارانهای تأمین میشود، اظهار کرد: این تأمین هدفمند نیست چون اثر آن در سفره مردم ملموس نشده و برای رفع این مشکل باید تصمیمات محکم و اجرایی اتخاذ شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت پروندههای تعزیراتی، ارز دولتی و ترجیحی و همچنین رفع تعهدات ارزی، از جمله راهکارهایی است که میتوان از طریق آنها نهادههای دامی مورد نیاز مرغداران را تأمین کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر برنامهریزی برای مناسبتهای پیش رو بیان کرد: از هماکنون مرغ مورد نیاز مردم برای ماه مبارک رمضان و ایام عید پیشبینی شده و لازم است ذخیرهسازی و تولید آن بهموقع انجام شود تا بازار با کمبود یا نوسان قیمتی مواجه نشود.
خلیلی امنیت غذایی و اقتصادی مردم را خط قرمز دستگاههای اجرایی و نظارتی دانست و ادامه داد: با هرگونه انحراف، سوءاستفاده و اخلال در فرآیند توزیع نهادهها و کالاها برخورد جدی و بدون اغماض صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای باید در زمینه ذخیره مرغ و کالاهای اساسی ورود جدی و مؤثر داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل به تکلیف دولت در حوزه هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی توزیع ۱۷ کالای اساسی با هدف حذف واسطهها، از تکالیف مشخصشده برای دستگاههای اجرایی است و باید با جدیت دنبال شود.
خلیلی در پایان با تأکید بر اینکه توزیع بهموقع نهادههای ذخیرهشده در استان میان تولیدکنندگان ضروری است، گفت: دستگاههای نظارتی نیز باید نظارت دقیق و مستمر بر نحوه توزیع نهادههای یارانهای داشته باشند تا منافع آن بهصورت مستقیم به تولیدکننده و مصرفکننده نهایی برسد.
