به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر شنبه در نشست قرارگاه اقتصادی اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ذخیره نهاده‌های دامی را برای یک تا دو ماه آینده به‌طور مستمر حفظ کنند.

وی با تأکید بر وظایف اعضای قرارگاه اقتصادی استان، افزود: تأمین، توزیع و نظارت بر عرضه اقلام اساسی، آرد و نان از اولویت‌های اصلی این قرارگاه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت کنترل بازار دام و تأمین نیازهای داخلی استان، ادامه داد: خروج دام مولد از استان ممنوع است؛ اما سایر دام‌ها برای مصرف گوشت، تحت نظارت بازار داخلی، قابل عرضه به خارج خواهند بود.



خلیلی بر فعال‌سازی دامداری‌های نیمه‌فعال و غیرفعال و همچنین راه‌اندازی مراکز پرواربندی گوساله و بره در استان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های خالی کشت و صنعت مغان و کشتارگاه اردبیل باید برای توسعه پرواربندی استفاده شده و اقدامات لازم توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شود.

وی همچنین به تأمین روغن و برنج استان از سیستان و بلوچستان اشاره و تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای خرید و تنظیم بازار انجام شده و دستگاه‌های ذیربط باید مباشران مربوطه را معرفی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان، نظارت بر کیفیت نان، هوشمندسازی توزیع مرغ، ارائه گزارش دستگاه‌ها در جلسات آتی و نیز تأمین اقلام ضروری ماه رمضان و میوه شب عید را خواستار شد و بر اقدام به‌موقع مسئولان تأکید کرد.