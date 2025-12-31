به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری رویداد گردشگری زمستانی در استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی استان و جذابیت گردشگری زمستانی برای بسیاری از کشورها و علاقه‌مندان گردشگری ورزشی، می‌توان با مدیریت مناسب، زمینه فعال‌سازی و رونق اقتصاد گردشگری زمستانی را در استان فراهم کرد.

وی با بیان اینکه از نظر زیرساختی، نیاز جدی در حوزه گردشگری زمستانی وجود ندارد؛ افزود: وجود ۲ پیست اسکی و مناطق بکر گردشگری، بستر لازم را فراهم کرده و باید از نظرات افراد متخصص، فارغ از سن و مدرک تحصیلی، برای رونق اقتصاد گردشگری زمستانی و برندسازی استان در این حوزه استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل جلب همکاری بخش خصوصی، مشخص‌کردن محورها و اهداف قابل تحقق و مؤثر در این رویداد را دارای اهمیت دانست و گفت: پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در برگزاری رویداد گردشگری زمستانی حائز اهمیت است.

خلیلی با اشاره به ۳ محور اصلی رونق اقتصادی شامل افزایش توان تولید، ارتقای بهره‌وری و جذب سرمایه از خارج استان و کشور افزود: این عوامل در رشد اقتصادی استان اردبیل اثرگذار است.

وی با تأکید بر اهمیت منابع انسانی و نقش مدیریت در بالفعل‌سازی ظرفیت‌ها، محدودیت اعتبارات دولتی را یادآور شد و گفت: اتخاذ تصمیمات مدیریتی هدفمند می‌تواند به جهش توسعه و رونق سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش گردشگری استان، منجر شود.

گفتنی است رویداد بین‌المللی گردشگری زمستانی استان اردبیل، در صورت فراهم بودن شرایط جوی مناسب، از ۲۵ تا ۲۷ دی و با محوریت ورزش‌های زمستانی و اسکی برگزار می‌شود.