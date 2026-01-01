به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی گفت: در تأمین کالاهای اساسی در استان هیچگونه مشکلی وجود ندارد، اما متأسفانه برخی سودجویان و واسطهگران با ایجاد جو روانی در بازار و اعلام قیمتهای نامتعارف موجب نگرانی در میان مردم میشوند.
وی با اشاره به تشکیل منظم قرارگاه اقتصادی استان افزود: این قرارگاه حداقل هفتهای یک بار با حضور اعضای مرتبط برگزار میشود و در قالب آن، روند کنترل بازار بهصورت مستمر دنبال میگردد. همچنین با همکاری تعزیرات حکومتی، بر عملکرد عرضهکنندگان نظارت دقیق صورت گرفته و برای متخلفان علاوه بر جرایم نقدی، پرونده قضایی با عنوان مجرمان اقتصادی تشکیل شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: در روزهای اخیر جرایم سنگینی برای برخی از متخلفان صادر شده و برخوردها قاطعانه ادامه دارد. بخشی از افزایش قیمتها نیز ناشی از نوسانات کشوری بوده و ارتباطی به کمبود کالا ندارد.
وی درباره وضعیت تأمین روغن در بازار اردبیل اظهار کرد: نبود کارخانه فعال روغنکشی در استان یکی از علل ایجاد تاخیر در تأمین روغن است، اما عرضه این کالا از طریق کارخانههای خارج از استان انجام میشود و هماکنون در فروشگاهها به میزان کافی و با قیمت مصوب در دسترس شهروندان قرار دارد.
مدیرکل صمت اردبیل ادامه داد: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در استان به اندازه کافی وجود دارد و هیچ نگرانی از بابت تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد. بازرسان اداره صمت نیز از طریق سامانه جامع انبارها موجودی انبارها را پایش و رصد میکنند.
به گفته وی، استفاده از ظرفیت فروشگاههای زنجیرهای و عرضه کالا از طریق طرح "روستا بازار" از جمله برنامههای اداره صمت برای کوتاه کردن دست واسطهگران است.
صادقی همچنین از درخواست به شهرداری اردبیل برای اختصاص مکانهایی در محلات به منظور عرضه مستقیم کالاهای اساسی از تولیدکننده به مصرفکننده خبر داد.
مدیرکل صمت اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: تنها کارخانه روغنکشی استان که مدتی راکد بوده، با حمایت و تأمین سرمایه در گردش از محل سفرهای استانی رئیسجمهور در آینده نزدیک فعال خواهد شد و این امر نقش مهمی در خودکفایی استان در تأمین روغن ایفا میکند.
