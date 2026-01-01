نمایشگاه روستاآباد حرکتی اثرگذار در عرضه و اشتغال روستاهای اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح سومین دوره این نمایشگاه اظهار کرد :۴ درصد محصولات کشاورزی کشور و ۳۰ درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است و نیمی از جمعیت فعال اقتصادی نیز در روستاها حضور دارند.»

وی نمایشگاه‌هایی چون روستاآبادرا بستری مؤثر برای بازاریابی، فروش و عرضه مستقیم محصولات روستایی و خرد دانست و خواستار تداوم برگزاری آن در تقویم نمایشگاهی سال آینده شد.

معاون اقتصادی استاندار اردبیل، همچنین با تقدیر از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت، به پرداخت ۱,۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره خوداشتغالی و کارفرمایی در سال جاری اشاره کرد و بر ضرورت تسریع در پرداخت آن تأکید نمود.