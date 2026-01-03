به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل که با حضور تعدادی از مرغداران برگزار شد، اظهار کرد: برای تأمین نهاده‌ها از طریق واردات نیز مقدمات لازم فراهم شده و مرغداران می‌توانند از کشورهای اوراسیا و از محل صادرات، ارز متقاضی و تهاتر، نسبت به واردات نهاده‌های مورد نیاز خود با قیمت تمام‌شده متعادل اقدام کنند.



وی با اشاره به نظارت‌های انجام‌گرفته بر بازار و عرضه کالاهای اساسی، از تولید مازاد بر نیاز مرغ در استان اردبیل خبر داد و خواستار عرضه آن با قیمت متعارف و متناسب با میانگین قیمتی استان‌های دیگر شد.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت عرضه مستقیم کالا و هوشمندسازی کالاهای اساسی، بر ضرورت توجه دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به این موضوع تأکید کرد.



خلیلی با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و پس از آن عید نوروز قرار داریم، تصریح کرد: اقلام و کالاهای مورد نیاز ماه رمضان تأمین و ذخیره‌سازی شده و هماهنگی‌های لازم برای خرید و ذخیره‌سازی میوه شب عید نیز در حال انجام است.