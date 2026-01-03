  1. استانها
ذخیره‌سازی اقلام و کالاهای اساسی در استان اردبیل

اردببل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: اقلام و کالاهای اساسی استان برای ماه‌های آتی ذخیره‌سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل که با حضور تعدادی از مرغداران برگزار شد، اظهار کرد: برای تأمین نهاده‌ها از طریق واردات نیز مقدمات لازم فراهم شده و مرغداران می‌توانند از کشورهای اوراسیا و از محل صادرات، ارز متقاضی و تهاتر، نسبت به واردات نهاده‌های مورد نیاز خود با قیمت تمام‌شده متعادل اقدام کنند.


وی با اشاره به نظارت‌های انجام‌گرفته بر بازار و عرضه کالاهای اساسی، از تولید مازاد بر نیاز مرغ در استان اردبیل خبر داد و خواستار عرضه آن با قیمت متعارف و متناسب با میانگین قیمتی استان‌های دیگر شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت عرضه مستقیم کالا و هوشمندسازی کالاهای اساسی، بر ضرورت توجه دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به این موضوع تأکید کرد.

خلیلی با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و پس از آن عید نوروز قرار داریم، تصریح کرد: اقلام و کالاهای مورد نیاز ماه رمضان تأمین و ذخیره‌سازی شده و هماهنگی‌های لازم برای خرید و ذخیره‌سازی میوه شب عید نیز در حال انجام است.

