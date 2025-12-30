به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل با بیان اینکه سهم استانها از نهادههای دام و طیور ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سهم براساس نوع تولید و نیاز، باید در سریعترین زمان ممکن جذب و در میان فعالان اقتصادی و کشاورزی توزیع شود.
وی افزود: استان اردبیل بهعنوان یکی از استانهای معین در واردات نهادهها میتواند با استفاده از تفویض اختیارات، از محل ارز صادراتی و تالار سوم، نسبت به واردات آزاد نهادههای دامی از کشورهای همسایه اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تأمین، توزیع و نظارت شبانهروزی بر ۱۷ قلم کالای اساسی و مقابله با افزایش نامتعارف قیمتها و احتکار را از وظایف اصلی اعضای قرارگاه اقتصادی دانست و ادامه داد: بدون افزایش توان تولید، خوداتکایی و تنظیم بازار محقق نخواهد شد.
خلیلی هوشمندسازی عرضه کالاهای اساسی را از اولویتها برشمرد و گفت: هوشمندسازی عرضه مرغ، نظارت بر انبارهای کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیتها برای جلوگیری از خروج دام زنده باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر ارزیابی کارخانههای آرد در تخصیص سهمیه و کیفیتسنجی تولیدات تأکید کرد و افزود: تأمین تسهیلات برای دوگانهسوز کردن نانواییها و کارخانهها از سوی شورای هماهنگی بانکها پیگیری میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت کیفیت، قیمت و نحوه توزیع میوه شب عید در سطح استان ادامه داد: تأمین و توزیع کالاهای ماه مبارک رمضان باید از هماکنون برنامهریزی شود.
خلیلی با بیان اینکه تا پایان سال، ۵ درصد نانواییهای استان اردبیل به آرد کامل مجهز میشوند، افزود: تاکنون ۵ کارخانه مجوز استاندارد و تأییدیه بهداشتی تولید آرد کامل را دریافت کردهاند.
وی حذف واسطهها و عرضه مستقیم کالا را از سیاستهای دولت دانست و بیان کرد: این سیاست از طریق روستابازارها و فروشگاههای عرضه مستقیم اجرا میشود.
اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: بهبود معیشت مردم، هدف اصلی دولت چهاردهم و تیم اقتصادی استان اردبیل است.
