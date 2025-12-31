به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پیامی، شهادت «امیرحسام خدایاری‌فرد» شهید امنیت را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» از نیروهای مدافع امنیت و زخمی‌شدن ۱۳ تن دیگر از هم‌رزمان بسیجی‌اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی‌شدن هم‌رزمانش در پی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت‌طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که بانفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه‌ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و هم‌رزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می‌دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت‌زدایی و بی‌ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.

بنابراین گزارش، سعیدپور علی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دراین‌رابطه، گفت: شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.

شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد»، فرزند «حشمت»، متولد ۲۹ خرداد ۱۳۸۲ بوده است.