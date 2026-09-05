هشدار هواشناسی برای شمال کشور؛ بارندگی شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۱۴ شهریور) مطابق با الگوهای نقشه‌های هواشناسی و با وجود رطوبت کافی در هوا، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، همچنان باید انتظار بارندگی در گیلان و مازندران را داشته باشیم؛ هرچند شدت بارش‌ها نسبت به روزهای گذشته ضعیف‌تر خواهد بود.

وی افزود: اگر این هفته را برای سفر به کرانه‌های دریای خزر، شمال شرق و شمال غرب کشور انتخاب کرده‌اید، هوا به‌طور نسبی خنک خواهد بود و گاهی نیز شاهد بارندگی‌های لذت‌بخش خواهیم بود.

اصغری بیان کرد: البته از روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور)، خنکی هوا در ارتفاعات به سردی تبدیل می‌شود، به احتمال قوی، هشدار هواشناسی درباره بارندگی‌های نسبتاً سنگین، دست‌کم برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در سواحل شمالی، تشدید خواهد شد و سطح هشدار از زرد به نارنجی تغییر می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان اردبیل گفت: روز دوشنبه، شدت رگبارها در استان اردبیل قابل توجه خواهد بود؛ بنابراین در زمان عبور از جاده‌های کوهستانی، از جمله گردنه حیران، باید با احتیاط بسیار بیشتری رانندگی کرد.

هشدار هواشناسی به کوهنوردان؛ صعود به قله دماوند ممنوع

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در روزهای دوشنبه (۱۶ شهریور) و سه‌شنبه (۱۷ شهریور) از صعود به ارتفاعات البرز، از جمله قله دماوند، خودداری کنید.

وی با اشاره به شرایط جوی قزوین و زنجان اظهار کرد: اگر در قزوین و زنجان مشغول خشک کردن میوه هستید، توجه داشته باشید که الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد به احتمال قوی روز سه‌شنبه در این مناطق بارندگی رخ خواهد داد؛ بنابراین تمهیدات لازم را در نظر بگیرید.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: کماکان در بعدازظهرهای این هفته باید انتظار ناپایداری‌های موسمی به شکل رگبار باران همراه با رعد و برق را در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان داشته باشیم.