توفیقات دولت جدید در گرو صداقت، شجاعت و همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری صداقت و تعامل برادرانه رئیسجمهور با مردم را نشانه تأثیر فرهنگ دینی و الهام از قرآن و نهجالبلاغه دانست و اظهار کرد: ملت ایران منتظر اقداماتی بزرگ در زمینه معیشت و اقتصاد هستند و این اقدامات، شجاعت و راسخ بودن مسئولان را میطلبد.
وی با اشاره به تجربههای گذشته و ضرورت تصمیمگیریهای جسورانه تصریح کرد: همانطور که شهید مرحوم آقای رئیسی از کلمه «جراحی» برای اصلاح امور استفاده میکردند، امروز نیز رئیسجمهور منتخب باید با تدبیر و شجاعت، موانع پیشرو را برطرف کنند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری حمایت رهبر معظم انقلاب و اهمیت همراهی مردم و مسئولان در سراسر کشور را یادآور شد و بیان داشت: همه ایراندوستان، میهنپرستان و اسلامخواهان باید از دولت و کارگزاران آن در استانها حمایت کنند تا مسیر خدمترسانی به جامعه با قوت ادامه یابد.
فاطمی با اشاره به پروژههای مهم استان، مانند راهآهن و مسائل بودجهای، گفت: این پروژهها و برنامهها میتواند رضایت و آرامش مردم را به دنبال داشته باشد و انتظار داریم با انتخاب افراد کاردان و متخصص، مسیر توسعه و خدمترسانی با موفقیت پیش رود.
وی در پایان با دعای خیر برای موفقیت رئیسجمهور منتخب تأکید کرد: امیدواریم روزهای درخشان و پر افتخار خدمت به ملت ایران را شاهد باشیم و با همدلی و همکاری، ملت از مواهب کشور بهرهمند شوند.
