حسنعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دروغ‌پراکنی برخی بنگاه‌های خبری و رسانه‌های خارج‌نشین پیرامون اعتراضات اخیر در این شهرستان، گفت: مجلس شورای اسلامی بدون اعمال اصلاحات اساسی و واقعی به نفع مردم، لایحه بودجه را تصویب نخواهد کرد.

وی با تأکید بر رویکرد مردمی نمایندگان ادامه داد: ما در کنار مردم ایستاده‌ایم و تمام تلاش خود را برای کاهش فشارهای معیشتی و دفاع از حقوق ملت به کار خواهیم بست.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر درک عمیق مشکلات اقتصادی مردم افزود: دغدغه‌های معیشتی مردم کاملاً به‌حق است و وظیفه ماست که صدای آنان را بی‌واسطه بشنویم.

محمدی گفت: بنده خود را وکیل مردم می‌دانم و با تمام توان در مجلس از حقوق مردم در حوزه معیشت، دستمزد و زندگی شرافتمندانه دفاع خواهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه در مجلس گفت: مجلس با درایت و به‌منظور حفظ انسجام کشور از رد رسمی لایحه خودداری کرد، اما موضع نمایندگان کاملاً شفاف است و تصویب نهایی بودجه منوط به اعمال اصلاحات اساسی و واقعی به نفع مردم خواهد بود.

عضو کمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: تا زمانی که اصلاحات جدی، به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد و معیشت مردم اعمال نشود، مجلس و نمایندگان مردم، از جمله اینجانب، این لایحه را تأیید نخواهند کرد.