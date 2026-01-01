  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

۱۸ طرح آبرسانی در گچساران و باشت با ۵۳۸ میلیارد ریال افتتاح شد

۱۸ طرح آبرسانی در گچساران و باشت با ۵۳۸ میلیارد ریال افتتاح شد

یاسوج- ۱۸ طرح آبرسانی در شهرستان‌های گچساران و باشت با اعتبار ۵۳۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه با حضور سردار سید ضیاالدین حزنی، مسئول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار مصطفی مثنوی، فرمانده سپاه فتح استان و یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ طرح آب رسانی در شهرستان‌های باشت و گچساران با اعتبار ۵۳۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پروژه‌ها در دهستان‌های سرابیز، بابویی، تلخاب، بوستان، امامزاده جعفر، باباکلان، بی بی، حکیمه، گناوه لری و چهاربیشه اجرا شدند.

رضا رضایی با بیان اینکه در این طرح‌ها ۴۵۰ فقره انشعاب جدید اجرا شد، تاکید کرد: بیش از ۳۴ کیلومتر خط انتقال و شبکه داخلی، ۸۵۰ مترمکعب مخزن ذخیره و ۳۶۰۰ متر آسفالت ریزی انجام گرفته است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها را ۵۳۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: کارفرمای طرح شرکت آب و فاضلاب استان و مجری آن، قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان با تأکید بر تأثیر مثبت این پروژه‌ها در کاهش تنش آبی روستاهای منطقه، اضافه کرد: برای سایر روستاهای دارای تنش آبی در این شهرستان‌ها نیز برنامه ریزی های لازم انجام شده و به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

کد خبر 6709473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها