۱۸ طرح آبرسانی در گچساران و باشت با ۵۳۸ میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه با حضور سردار سید ضیاالدین حزنی، مسئول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار مصطفی مثنوی، فرمانده سپاه فتح استان و یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ طرح آب رسانی در شهرستان‌های باشت و گچساران با اعتبار ۵۳۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پروژه‌ها در دهستان‌های سرابیز، بابویی، تلخاب، بوستان، امامزاده جعفر، باباکلان، بی بی، حکیمه، گناوه لری و چهاربیشه اجرا شدند.

رضا رضایی با بیان اینکه در این طرح‌ها ۴۵۰ فقره انشعاب جدید اجرا شد، تاکید کرد: بیش از ۳۴ کیلومتر خط انتقال و شبکه داخلی، ۸۵۰ مترمکعب مخزن ذخیره و ۳۶۰۰ متر آسفالت ریزی انجام گرفته است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها را ۵۳۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: کارفرمای طرح شرکت آب و فاضلاب استان و مجری آن، قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان با تأکید بر تأثیر مثبت این پروژه‌ها در کاهش تنش آبی روستاهای منطقه، اضافه کرد: برای سایر روستاهای دارای تنش آبی در این شهرستان‌ها نیز برنامه ریزی های لازم انجام شده و به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.