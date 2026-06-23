پیشرفت طرح های راهسازی در باشت و گچساران؛ افتتاح چند محور تا هفته دولت

به گزارش مهر، حمیدرضا پیمانجو عصر سهشنبه در جلسه بررسی طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستانهای باشت و گچساران اظهار کرد: عملیات اجرایی قطعه اول محور لاوران به طول ۱.۳ کیلومتر به مراحل پایانی رسیده و پس از انجام قیرپاشی، تا ۱۰ روز آینده آسفالت آن تکمیل خواهد شد.
وی افزود: این پروژه زودتر از زمان پیشبینی شده در قرارداد آماده بهرهبرداری میشود و امکان افتتاح آن در هفته دولت وجود دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای پروژههای بهسازی و آسفالت در محورهای مختلف شهرستان باشت گفت: یکی از پروژههای مهم این شهرستان به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۲۸۲ میلیارد تومان بهزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: برخی پروژهها به دلیل مشکلات مرتبط با ارائه ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکاران با تأخیر در آغاز عملیات اجرایی مواجه شدهاند، اما تلاش میشود این موانع در روزهای آینده برطرف شود.
پیمانجو همچنین از پیشرفت مناسب پروژه محور منصورآباد- سرآبیز خبر داد و افزود: ادامه این مسیر نیز در قالب قرارداد جدید اجرا خواهد شد و بخش عمده آن تا هفته دولت آماده بهرهبرداری است.
وی درباره پروژههای شهرستان گچساران نیز گفت: عملیات اجرایی محور پشگان ـ امامزاده جعفر بهزودی آغاز میشود و پروژه تقاطع بین امامزاده جعفر نیز هماکنون بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد مهمترین مانع پیش روی این پروژه را جابهجایی خطوط آب و رفع برخی معارضان محلی عنوان کرد و گفت: در صورت رفع این مشکلات، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی تأکید کرد: با برنامهریزی انجام شده، چندین پروژه راهسازی استان در هفته دولت افتتاح یا وارد فاز جدید اجرایی خواهند شد.
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