به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی ۱۴۰۴ روز گذشته در سالن همایش امین مجتمع دارالولایه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در این مراسم ضمن ابراز احترام به مهمانان عراقی حاضر، یاد و نام امیرالمؤمنین علی (ع)، نجف اشرف و شهدای مقاومت از جمله شهید ابومهدی المهندس و شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

وی با اشاره به تلاش‌های مشترک مبلغان ایرانی و عراقی و نقش مجاهدان حشد الشعبی در تسهیل حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) گفت: اربعین حسینی جلوه‌ای بی‌نظیر از وحدت امت اسلامی است؛ جایی که شیعه و سنی، عرب و عجم و پیروان فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر گرد هم می‌آیند و پیام جهانی امام حسین (ع) را به همه دنیا منتقل می‌کنند.

حجت‌الاسلام کوهساری اربعین را «نماد دیپلماسی فرهنگی و تمدنی» دانست و افزود: این حرکت عظیم نه بر اساس سیاست و قدرت، بلکه بر پایه ایمان، محبت و ایثار شکل گرفته و ظرفیت عظیمی برای وحدت مسلمانان و معرفی ارزش‌های اصیل عاشورا به جهان دارد.

وی ادامه داد: اربعین امتداد حرکت عاشورا است و روح عاشورا باید در تمامی ابعاد این مسیر حاکم باشد. همکاری مبلغان ایرانی با علما و مرجعیت دینی عراق، بستری فراهم کرده است تا حقیقت اسلام ناب محمدی (ص) تبیین شود و ارتباط فرهنگی و دینی میان ملت‌های ایران و عراق تقویت شود.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در پایان تأکید کرد: مبلغان اربعین به عنوان سفیران اهل‌بیت (ع) با رفتار، گفتار و اخلاق خود پیام جهانی عاشورا را به جهان منتقل می‌کنند و این مسیر مقدس می‌تواند زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و نشر فرهنگ عاشورا در سراسر جهان باشد.

حاضران در این همایش شامل جمعی از شخصیت‌های حوزوی، مبلغان، کارشناسان فرهنگی و پژوهشگران بودند و ضمن تجلیل از خدمات مبلغان بین‌المللی، بر نقش آنان در تقویت دیپلماسی دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.