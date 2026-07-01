حضور ۱۰۰۰ شخصیت‌ دینی و علمای چهار قاره در تشییع رهبر شهید 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد پیکری، معاون امور بینالملل حوزه علمیه استان تهران با تشریح برنامههای این معاونت برای آیین تشییع «امام شهید ایران» اظهار داشت: رسالت ذاتی حوزههای علمیه، استمرار مسیر انبیا و اولیای الهی در رساندن پیام اسلام به همه بشریت است. قرآن کریم نیز اسلام را دینی جهانی معرفی میکند؛ از همین رو، مأموریتهای بخش بینالملل حوزه همواره با نگاهی فرامرزی و جهانی طراحی و اجرا میشود.
وی با اشاره به فضای حزن و اندوه حاکم بر حوزههای علمیه در پی شهادت «امام شهید ایران» افزود: با وجود تأثر عمیق، تلاش کردهایم از این فرصت برای انجام رسالت تبلیغی حوزه بهره بگیریم و پیام اسلام انقلابی و آرمانهای انقلاب اسلامی را به مخاطبان جهانی منتقل کنیم.
ساماندهی چند صد مهمان خارجی از کشورهای مختلف جهان
معاون امور بینالملل حوزه علمیه استان تهران با بیان اینکه مهمانان خارجی با هماهنگی معاونت بینالملل حوزههای علمیه و ستاد مستقر در قم ساماندهی شدهاند، گفت: حدود چند صد مهمان خارجی در این مراسم حضور خواهند داشت که بیش از چند صد نفر از آنان از کشورهای غیر عربی، از جمله کشورهای اروپایی، آسیای میانه، آسیای شرقی و دیگر نقاط جهان هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، شماری از شخصیتهای برجسته ادیان الهی، از جمله رهبران و نخبگان مسیحی و یهودی نیز در این مراسم حضور خواهند یافت و در تهران و قم مورد استقبال و پذیرایی قرار میگیرند.
تولید محتوای چندزبانه و ارتباط با رسانههای خارجی
حجتالاسلام پیکری با اشاره به برنامههای رسانهای بخش بینالملل اظهار داشت: فعالیتهای این معاونت در دو بخش «فضای مجازی» و «فعالیتهای میدانی» تعریف شده است.
وی افزود: در بخش رسانهای، کنشگران بینالمللی حوزه بر اساس محتواهای از پیش طراحیشده، تولید و بازنشر مطالب را به زبانهای مختلف در رسانهها و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی دنبال میکنند.
معاون امور بینالملل حوزه علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: در بخش میدانی نیز بنرهای چندزبانه در مسیر آیین تشییع و محل برگزاری مراسم نصب خواهد شد و فعالان بینالملل با خبرنگاران، زائران و مهمانان خارجی ارتباط مستقیم برقرار خواهند کرد تا پیام انقلاب اسلامی و مکتب مقاومت به مخاطبان جهانی منتقل شود.
تداوم فعالیتهای بینالمللی پس از مراسم تشییع
وی با بیان اینکه برنامههای معاونت بینالملل به روز مراسم محدود نمیشود، تصریح کرد: بخش مهمی از فعالیتهای میدانی پس از پایان آیین تشییع آغاز خواهد شد و هدف از آن، ایجاد ارتباط مستمر با مهمانان خارجی و بهرهگیری از این ظرفیت برای تبیین اندیشهها و آرمانهای «امام شهید ایران» در عرصه بینالمللی است.
نگاه جهانی؛ مهمترین میراث امام شهید
حجتالاسلام پیکری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مهمترین پیام «امام شهید ایران»، نگاه جهانی به اسلام و انقلاب اسلامی بود، گفت: دشمن اصلی انقلاب اسلامی، نظام سلطه و استکبار جهانی است؛ بنابراین نباید رسالت انقلاب را صرفاً در چارچوب مرزهای جغرافیایی کشور تعریف کرد.
معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران افزود: همه آحاد ملت باید نگاه بینالمللی به انقلاب اسلامی پیدا کنند. حفظ امنیت، اقتدار و آبادانی ایران اسلامی یک ضرورت است، اما این، آغاز مسیر است و افق انقلاب اسلامی، حمایت از مستضعفان جهان، مقابله با ظلم و استکبار و رساندن پیام عدالتخواهی اسلام به ملتهای آزادیخواه جهان است.
معاون امور بینالملل حوزه علمیه استان تهران در پایان تأکید کرد: اگر ملت ایران این نگاه جهانی را در همه عرصهها تقویت کند، یکی از مهمترین آرمانهای «امام شهید ایران» استمرار خواهد یافت و جمهوری اسلامی خواهد توانست نقش تاریخی خود را در حمایت از ملتهای مظلوم و مقابله با جبهه استکبار ایفا کند.
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