۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

روستای اصفهک الگویی ملی برای احیای هویت و فرهنگ روستایی است

طبس- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: روستای اصفهک امروز فراتر از یک بافت خشتی، نماد فرهنگ، هویت و اراده مردم کویر است و می‌تواند الگویی برای روستاهای کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در باردید از روستای اصفهک شهرستان طبس، ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم خراسان جنوبی، اظهار کرد: مردم این استان، مردمی خونگرم، بافضیلت و ریشه‌دار در تاریخ ایران هستند و طبس همواره در تاریخ این سرزمین درخشیده است.

وی با بیان اینکه اصفهک امروز دیگر تنها مجموعه‌ای از خشت و طاق نیست، افزود: ما در اینجا از یک فرهنگ سخن می‌گوییم؛ فرهنگ روستا، فرهنگ قناعت، سخت‌کوشی، صنایع‌دستی، موسیقی، خوراک و پوشاک بومی که هویت ملی ما را شکل می‌دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به شعار «بازگشت به روستا» تصریح کرد: باور ما این است که روستاییان باید در روستا بمانند و احیای روستا به معنای احیای فرهنگ و هویت ملی است. اصفهک در این مسیر پیشگام بوده و امروز به‌عنوان یک روستای الگو در کشور می‌درخشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مردم، مسئولان محلی و نماینده مردم در مجلس گفت: اراده مردمان اصفهک پس از زلزله، باعث احیای دوباره این روستا شد و امروز شاهد حیات، نشاط و جهانی‌شدن آن هستیم.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: برنامه وزارتخانه معرفی هرچه بیشتر اصفهک به ایرانیان و جهانیان است، اما این مهم نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی با همکاری استانداری، فرمانداری، دهیاری و شوراهای محلی است.

وی افزود: دولت و وزارت میراث‌فرهنگی از اصفهک حمایت می‌کنند تا این روستا به نمونه‌ای موفق در حفظ جمعیت، مهاجرت معکوس، اشتغال‌زایی و تولید در روستا تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی از توافق برای حضور ویژه روستای اصفهک در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: غرفه رایگان و اسکان نمایندگان این روستا در نمایشگاه تأمین می‌شود تا ظرفیت‌های آن بیش از پیش معرفی شود.

وی همچنین از صداوسیمای خراسان جنوبی خواست تولید محتوای بیشتری درباره طبس و اصفهک داشته باشد و افزود: معرفی اصفهک فقط معرفی خشت و طاق نیست، بلکه معرفی انسان‌ها، فرهنگ کویرنشینی و اخلاق مردمان این دیار است.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ارگ تاریخی طبس اشاره کرد و گفت: مرمت و احیای این اثر نیازمند بررسی دقیق، آزادسازی حریم و تأمین اعتبارات است و امروز بررسی‌های اولیه توسط معاونان و مدیران وزارتخانه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه طبس یکی از کانون‌های تاریخی و تمدنی ایران است، افزود: این شهرستان ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دارد و باید با شناسایی این ظرفیت‌ها، تولید محتوا و تقویت زیرساخت‌ها، مسیر توسعه گردشگری آن هموار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان تأکید کرد: طبس در آستانه یک جهش قرار دارد و آینده‌ای روشن در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی پیش‌روی این شهرستان است.

