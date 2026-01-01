روستای اصفهک الگویی ملی برای احیای هویت و فرهنگ روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در باردید از روستای اصفهک شهرستان طبس، ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم خراسان جنوبی، اظهار کرد: مردم این استان، مردمی خونگرم، بافضیلت و ریشه‌دار در تاریخ ایران هستند و طبس همواره در تاریخ این سرزمین درخشیده است.

وی با بیان اینکه اصفهک امروز دیگر تنها مجموعه‌ای از خشت و طاق نیست، افزود: ما در اینجا از یک فرهنگ سخن می‌گوییم؛ فرهنگ روستا، فرهنگ قناعت، سخت‌کوشی، صنایع‌دستی، موسیقی، خوراک و پوشاک بومی که هویت ملی ما را شکل می‌دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به شعار «بازگشت به روستا» تصریح کرد: باور ما این است که روستاییان باید در روستا بمانند و احیای روستا به معنای احیای فرهنگ و هویت ملی است. اصفهک در این مسیر پیشگام بوده و امروز به‌عنوان یک روستای الگو در کشور می‌درخشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مردم، مسئولان محلی و نماینده مردم در مجلس گفت: اراده مردمان اصفهک پس از زلزله، باعث احیای دوباره این روستا شد و امروز شاهد حیات، نشاط و جهانی‌شدن آن هستیم.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: برنامه وزارتخانه معرفی هرچه بیشتر اصفهک به ایرانیان و جهانیان است، اما این مهم نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی با همکاری استانداری، فرمانداری، دهیاری و شوراهای محلی است.

وی افزود: دولت و وزارت میراث‌فرهنگی از اصفهک حمایت می‌کنند تا این روستا به نمونه‌ای موفق در حفظ جمعیت، مهاجرت معکوس، اشتغال‌زایی و تولید در روستا تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی از توافق برای حضور ویژه روستای اصفهک در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: غرفه رایگان و اسکان نمایندگان این روستا در نمایشگاه تأمین می‌شود تا ظرفیت‌های آن بیش از پیش معرفی شود.

وی همچنین از صداوسیمای خراسان جنوبی خواست تولید محتوای بیشتری درباره طبس و اصفهک داشته باشد و افزود: معرفی اصفهک فقط معرفی خشت و طاق نیست، بلکه معرفی انسان‌ها، فرهنگ کویرنشینی و اخلاق مردمان این دیار است.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ارگ تاریخی طبس اشاره کرد و گفت: مرمت و احیای این اثر نیازمند بررسی دقیق، آزادسازی حریم و تأمین اعتبارات است و امروز بررسی‌های اولیه توسط معاونان و مدیران وزارتخانه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه طبس یکی از کانون‌های تاریخی و تمدنی ایران است، افزود: این شهرستان ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دارد و باید با شناسایی این ظرفیت‌ها، تولید محتوا و تقویت زیرساخت‌ها، مسیر توسعه گردشگری آن هموار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان تأکید کرد: طبس در آستانه یک جهش قرار دارد و آینده‌ای روشن در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی پیش‌روی این شهرستان است.