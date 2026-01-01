  1. استانها
مرزبانی: ۲۶ هکتار از جنگل‌ های گیلان در آتش سوخت

رشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در ۲۶ هکتار از جنگل‌های استان از ابتدای سال تاکنون گفت: بی‌احتیاطی در مناطق گردشگری یکی از عوامل اصلی تشدید حریق است.

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع آتش‌سوزی در ۲۶ هکتار از جنگل‌های استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین آسیب‌ها در شهرستان‌های رودبار، تالش، رضوانشهر، آستارا، رشت، شفت، سیاهکل و ماسال رخ داده است.

وی با اشاره به نقش حضور گردشگران و مسافران در افزایش خطر آتش‌سوزی تأکید کرد: فعالیت‌های غیرمجاز و بی‌احتیاطی در مناطق جنگلی می‌تواند منجر به حوادث ناگوار شود و همکاری مردم در پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها بسیار حائز اهمیت است.

مرزبانی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی گیلان همواره در تلاش است با اقدامات پیشگیرانه، نظارت مستمر و آموزش‌های لازم، خطر وقوع آتش‌سوزی را کاهش دهد و سلامت جنگل‌ها را حفظ کند.

وی یادآور شد: جنگل‌های گیلان نه تنها به دلیل تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی، بلکه به دلیل اهمیت اقتصادی و گردشگری، نیازمند مراقبت ویژه هستند و حفاظت از آن‌ها مسئولیت همگانی است.

مرزبانی همچنین از برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی برای افزایش آگاهی عمومی، تجهیز نیروهای مقابله با حریق و تقویت همکاری با سازمان‌های محلی خبر داد تا در صورت وقوع آتش‌سوزی، پاسخگویی سریع و مؤثر انجام شود.

