سردار اشتری: اقتدار دفاعی ایران امروز فراتر از جنگ ۱۲روزه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری عصر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و بیستمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج احمد کاظمی در سالن گلستان شهدای اصفهان اظهار کرد: این مکان مقدس، آرامگاه بیش از هشت هزار شهید والامقام است و نمادی روشن از ایثار، مقاومت و اقتدار ملت ایران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی الگویی ماندگار برای جبهه مقاومت و آزادگان جهان است، افزود: این شهید بزرگوار در عین برخورداری از قدرت و صلابت نظامی، شخصیتی مردمی، متواضع، اخلاق‌مدار و سرشار از عاطفه داشت و همین ویژگی‌ها او را به چهره‌ای ماندگار در دل ملت‌ها تبدیل کرد.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: حاج قاسم مدافع مظلومان بود و برای او مرز، مذهب و قومیت معنا نداشت؛ هرجا انسانی تحت ظلم قرار می‌گرفت، در کنار او می‌ایستاد، چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان.

سردار اشتری با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهید سلیمانی در مقابله با تروریسم تکفیری تصریح کرد: در مقاطعی که شهرهای سوریه و عراق در محاصره کامل داعش قرار داشت، حضور میدانی حاج قاسم، معادلات را تغییر داد و امنیت و آرامش را به مردم بازگرداند؛ مردمی که او را نه فقط یک فرمانده نظامی، بلکه ناجی خود می‌دانستند.

وی با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره «مکتب حاج قاسم» گفت: بازگشت به سیره و مکتب شهید سلیمانی یک ضرورت است؛ مکتبی که در آن اقتدار با اخلاق، قدرت با تواضع و صلابت با مهربانی همراه است.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج احمد کاظمی اظهار کرد: این شهید والامقام از فرماندهان برجسته و خط‌شکن دوران دفاع مقدس بود و نقش بی‌بدیلی در پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام ایفا کرد.

سردار اشتری افزود: لشکر ۸ نجف اشرف به فرماندهی شهید کاظمی، در کنار لشکر امام حسین (ع)، همواره در صف مقدم عملیات‌های بزرگ قرار داشت و در تصمیم‌سازی‌های راهبردی نقش‌آفرین بود؛ آزادسازی خرمشهر و پیام تاریخی «خرمشهر آزاد شد» نماد شجاعت و فرماندهی میدانی این سردار بزرگ است.

وی تبعیت محض از ولایت‌فقیه را وجه مشترک شهید سلیمانی و شهید کاظمی دانست و گفت: این دو فرمانده بزرگ، چه در دوران امام خمینی (ره) و چه در عصر رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همواره مطیع بی‌چون‌وچرای ولی‌فقیه بودند و هیچ مصلحتی را بر اطاعت از ولایت ترجیح نمی‌دادند.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در حالی دم از مذاکره می‌زدند که همزمان دست به تجاوز زدند و بار دیگر ثابت کردند به هیچ تعهدی پایبند نیستند.

سردار اشتری افزود: اگرچه در این جنگ تعدادی از فرماندهان و دانشمندان کشور به شهادت رسیدند، اما با تدبیر و هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب، جایگزین‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین شدند و پاسخ ایران، قاطع، دقیق و بازدارنده بود.

وی با تأکید بر اقتدار امروز نیروهای مسلح تصریح کرد: با اطلاع دقیق عرض می‌کنم که توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اکنون از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز قوی‌تر است و این موضوع بر اساس داده‌ها و اطلاعات میدانی بیان می‌شود، نه تحلیل‌های رسانه‌ای.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: دشمن پس از دریافت پاسخ‌های سخت و هدفمند، ناچار به عقب‌نشینی و درخواست آتش‌بس شد که این مسئله بیانگر شکست محاسبات راهبردی آن‌هاست.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمرکز دشمن بر جنگ نرم گفت: امروز تلاش دشمن معطوف به ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه است، اما ملت ایران بارها نشان داده که در بزنگاه‌های حساس، با وحدت و انسجام از انقلاب و نظام دفاع می‌کند.

وی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی قابل انکار نیست، اما راه‌حل آن‌ها تسلیم در برابر دشمنان نیست؛ بلکه حفظ وحدت، روشنگری و تبعیت از ولایت، مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه است.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) گفت: حفظ جمهوری اسلامی اوجب واجبات است و همه ما وظیفه داریم زیر پرچم ولایت‌فقیه، برای پاسداری از این نظام الهی تلاش کنیم و با ادامه راه شهدا، اجازه ندهیم خون پاک آنان پایمال شود.