به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نریمان حیدری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی و تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و پاسداشت رشادت‌های سردار مقاومت که در گلزار شهدای مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، چهره ماندگار مقاومت و مجاهدت بی‌ادعا، یادآوری ابعاد شخصیتی، مدیریتی و راهبردی این فرمانده بزرگ نشان می‌دهد که اخلاص، ایمان و پایبندی به مکتب انقلاب اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ماندگاری نام و مسیر او در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام داشته است.

وی با اشاره به اینکه شهیدی که در پیروزی‌های اسلام نقش بی بدیل داشت افزود: حاج قاسم تنها یک فرمانده نظامی نبود؛ او مکتبی فکری و الهام‌بخش به‌شمار می‌رفت که در آن معنویت دینی با شجاعت، اخلاص و مسئولیت‌پذیری درهم آمیخته بود و رفتارش بر پایه ایمان، توکل و عقلانیت استوار بود و در میدان عمل، جسارت را با تدبیر و اخلاق همراه می‌کرد. چنین شخصیتی نه‌تنها نیروها را فرماندهی می‌کرد، بلکه با الگوی عملی خود روحیه ایثار، مقاومت و امید را در دل‌ها زنده نگه می‌داشت.

سرهنگ حیدری با اشاره به اینکه خمیر مایه شخصیت بزرگوار در زیر پرچم اسلام شکل یافته بود، افزود: او با ایمان و بصیرت، از بحران‌های سهمگینی چون مبارزه با داعش سرافراز عبور کرد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی شخصیتی و استراتژیک سردار قاسم سلیمانی را می‌توان اخلاص نیت در مسیر اهداف عالی دانست؛ خصیصه‌ای که تمامی تصمیم‌ها، رفتارها و راهبردهای او را معنا می‌بخشید سلیمانی هیچ‌گاه قدرت، شهرت یا منافع شخصی را محور کنش‌های خود قرار نداد، بلکه با نیتی خالص و الهی، مسئولیت‌های سنگین را در راه حفظ امنیت امت اسلامی و دفاع از مظلومان پذیرفت. همین اخلاص، به اقدامات او عمق، مشروعیت و اثرگذاری ماندگار بخشید و سبب شد استراتژی‌هایش نه صرفاً مبتنی بر محاسبات نظامی، بلکه آمیخته با ایمان، اعتماد مردمی و روحیه ایثار باشد؛ عاملی که او را به فرمانده‌ای فراتر از یک چهره نظامی و به نمادی از صداقت و تعهد تبدیل کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مشگین‌شهر سبک مدیریتی حاج قاسم را مکتبی برآمده از انقلاب اسلام دانست و افزود: سبک مدیریتی حاج قاسم سلیمانی مکتبی برآمده از انقلاب اسلامی بود که بر پایه ایمان، مردمی‌بودن و روحیه جهادی شکل گرفت. او مدیریت را نه در دستور و سلسله‌مراتب خشک، بلکه در میدان عمل، همدلی با نیروها و پیشگامی در سخت‌ترین شرایط معنا می‌کرد.

وی با اشاره به ۹ دی که تلنگری برای افزایش هوشیاری و بصیرت مردم بود، افزود: دشمن در سال ۸۸ تمرکز بر این امر داشت تا مردم را مقابل ولایت قرار بدهد و با این کار زیان جبران ناپذیری را به کشور وارد کند چرا که آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای مقابله با انقلاب اسلامی باید بین مردم و ولایت جدایی انداخت ولی مردم ایران با آگاهی و هوشیاری فتنه‌های دشمنان را برملا کردند و اجازه ندادند تا طعم شیرینی را تلخ کنند.

وی اشاره به اهمیت ادامه راه شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم و دفاع از امنیت ملی ایران کرد و افزود: که خون این شهید برای تقویت جبهه مقاومت و تقویت روابط ایران با کشورهای هم‌پیمان در منطقه خواهد بود

در پایان مردم با مداحی و سر دادن شعارهایی همچون مرگ بر آمریکا و انتقام سخت، بر عزم خود برای پیگیری عدالت برای شهادت قاسم سلیمانی تاکید کردند.