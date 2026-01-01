نام و راه شهید سلیمانی یک گفتمان زنده و پویا برای آزادیخواهان جهان است

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه مکتبی از اخلاص، شجاعت، عقلانیت و ولایت‌مداری را در میدان عمل به نمایش گذاشت که امروز به الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های مختلف تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی همواره خود را سرباز ولایت می‌دانست، افزود: ویژگی بارز این شهید والامقام، پیوند عمیق بین ایمان، بصیرت و عمل جهادی بود و همین مؤلفه‌ها باعث شد تا نام و راه او فراتر از مرزهای جغرافیایی، در دل ملت‌های آزاده جهان ماندگار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با تأکید بر ضرورت تبیین مکتب شهید سلیمانی در شرایط کنونی جامعه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی سیره و اندیشه این شهید بزرگ هستیم؛ چراکه مکتب حاج قاسم، مکتب مقاومت، وحدت و امیدآفرینی در برابر جبهه استکبار است.

وی خاطرنشان کرد: پاسداشت یاد و راه شهید سلیمانی نباید به مراسم و مناسبت‌ها محدود شود، بلکه لازم است سبک زندگی، روحیه خدمت بی‌منت به مردم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی او در متن برنامه‌های فرهنگی و تربیتی جامعه نهادینه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بصیرتی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید سلیمانی در تأمین امنیت منطقه گفت: اگر امروز ملت ایران و بسیاری از کشورهای منطقه از امنیت و آرامش نسبی برخوردارند، مرهون مجاهدت‌های خاموش و شبانه‌روزی مردانی چون حاج قاسم سلیمانی است که بدون هیاهو، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و در خط مقدم مقابله با تروریسم و جریان‌های تکفیری ایستادند.

وی افزود: دشمنان با ترور ناجوانمردانه این سردار بزرگ، گمان می‌کردند جریان مقاومت تضعیف خواهد شد، اما خون پاک شهید سلیمانی نه‌تنها این جبهه را متوقف نکرد، بلکه آن را مستحکم‌تر و فراگیرتر ساخت. امروز نام و راه حاج قاسم به یک گفتمان زنده و پویا در میان ملت‌های آزادی‌خواه تبدیل شده و الهام‌بخش حرکت‌های عدالت‌طلبانه در سراسر جهان است.