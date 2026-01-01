ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با سپاهان/ چند تغییر و غایبان همیشگی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر، امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به مصاف تیم سپاهان خواهد رفت. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، در این مسابقه مهران احمدی را به دلیل مصدومیت و دیدیه اندونگ را به علت عدم حضور در ایران در اختیار ندارد و همچنین نام ابوالفضل جلالی و رامین رضائیان را از فهرست بازیکنان اعزامی به اصفهان خط زده است.

ساپینتو به احتمال فراوان در این دیدار بار دیگر از حبیب فرعباسی در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد تا آنتونیو آدان برای دومین بازی متوالی روی نیمکت بنشیند. رستم آشورماتوف که دیدار گذشته مقابل گل‌گهر را از دست داده بود، در این مسابقه به ترکیب اصلی بازمی‌گردد و در کنار سامان فلاح زوج خط دفاعی استقلال را تشکیل خواهد داد. در دو سمت خط دفاعی نیز صالح حردانی و حسین گودرزی به عنوان مدافعان راست و چپ به میدان خواهند رفت.

در خط میانی، روزبه چشمی در کنار امیرمحمد رزاقی‌نیا به عنوان دو هافبک استقلال ایفای نقش می‌کنند. یاسر آسانی و علیرضا کوشکی نیز به عنوان دو وینگر آبی‌پوشان در این دیدار به میدان خواهند رفت. منیر الحدادی در نقش هافبک تهاجمی و پشت مهاجم در ترکیب استقلال حضور خواهد داشت و سعید سحرخیزان پس از یک بازی دوری، بار دیگر به ترکیب اصلی بازمی‌گردد و جانشین داکنز نازون خواهد شد.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار مقابل سپاهان به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی (آنتونیو آدان)، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان.