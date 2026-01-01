  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

زمین‌های مجتمع گاوشیری شهر نیر فاقد پیشرفت، خلع‌ید و آزادسازی می‌شود

زمین‌های مجتمع گاوشیری شهر نیر فاقد پیشرفت، خلع‌ید و آزادسازی می‌شود

یزد_ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت با اشاره به روند کند راه‌اندازی برخی از واحدهای تولیدی در زمین‌های واگذاری شده، از خلع ید واحدهای فاقد پیشرفت و واگذاری مجدد آنها خبر داد.

کاظم مسروری‌فر مدیر در خصوص مجتمع گاو شیری ۵ هکتاری شهر نیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه پس از ۱۹ سال از واگذاری زمین‌ها، تنها یک واحد به بهره‌برداری کامل رسیده است. این تأخیر طولانی نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های دولتی را زیر سوال برده، بلکه فرصت‌های ارزشمند اشتغال‌زایی و تولید در منطقه را نیز از بین برده است.

مدیر جهاد کشاورزی تفت با اشاره به سیاست دولت در احیای واحدهای راکد افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، واحدهایی که بدون حرکت و فاقد اهلیت اجرایی باقی مانده‌اند، مطابق مفاد قرارداد خلع ید شده و به متقاضیان واجد شرایط و دارای برنامه عملیاتی مشخص واگذار می‌شوند.

مسروری‌فر با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای واگذاری شده، خاطرنشان کرد: از این پس هرگونه بی‌تفاوتی یا تأخیر غیرموجه در اجرای طرح‌ها، با همکاری دستگاه قضائی به صورت قانونی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان، راه‌اندازی مجدد مجتمع گاو شیری نیر با ظرفیت ۲۲۵ رأس را گامی مؤثر در جهت افزایش تولید شیر و گوشت، تحقق امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانست.

