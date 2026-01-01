به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین امیرقلی جعفری صبح پنج شنبه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور، اظهار کرد: چالش آب امروز یکی از اصلیترین بحرانهای کشور است و ورود رئیسجمهور به این مسئله و درگیر کردن دانشگاهها اقدامی درست و ضروری است، اما ریشه بحران آب را باید در مدل غلط توسعه و حکمرانی منابع آب در چهار دهه گذشته جستوجو کرد.
وی با اشاره به وضعیت فلات مرکزی ایران و استان اصفهان افزود: ما در منطقهای با بارش کم و منابع محدود آبی، بیشترین توسعه صنعتی و کشاورزی را رقم زدهایم و طبیعی است که امروز با بحران شدید مواجه شویم. نمونه بارز این حکمرانی غلط، وضعیت زایندهرود است که با نبود شفافیت در منابع و مصارف، اصول عدالت و حکمرانی مطلوب را نقض کرده است.
جعفری با ارائه آمارهایی گفت: استان اصفهان امروز بیش از ۱۱ هزار واحد صنعتی دارد؛ این در حالی است که استان تهران حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی دارد. همچنین حدود ۷۰۰ واحد فولادی در استانی مستقر شده که اساساً ظرفیت آبی چنین توسعهای را ندارد. افزون بر این، اصفهان با بیش از ۱۲۰۰ واحد بزرگ دامداری صنعتی، رتبه اول تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: سطح زیر کشت استان اصفهان به ۲۸۰ هزار هکتار رسیده که حدود ۶۵ هزار هکتار آن مربوط به محصولات بسیار آببر مانند یونجه و ذرت علوفهای است؛ در حالی که کل سطح زیر کشت استان چهارمحال و بختیاری حدود ۳۵ هزار هکتار است. این یعنی توسعه کشاورزی در اصفهان تا هشت برابر استانهای بالادست انجام شده است.
نماینده سابق مجلس با اشاره به پروژههای انتقال آب تصریح کرد: با احداث تونلهای متعدد، از جمله تونلهای اول، دوم و چشمه لنگان، بیش از دو میلیارد مترمکعب آب به فلات مرکزی منتقل شده است. این انتقالها عمدتاً برای شرب نبوده، بلکه در خدمت توسعه بیرویه صنعتی و کشاورزی قرار گرفته است؛ توسعهای که هم استانهای مبدأ مانند چهارمحال و بختیاری را ویران کرده و هم مقصد را به بنبست رسانده است.
جعفری با اشاره به وضعیت چاههای آب در اصفهان گفت: وجود بیش از ۲۳ هزار حلقه چاه مجاز با برداشتهای چندبرابری و ۶۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز، وضعیت منابع زیرزمینی را بحرانی کرده است. طبق بررسیهای مجلس، حدود ۷۰ درصد انتقالهای آب فاقد وجاهت قانونی بودهاند.
وی تأکید کرد: حل بحران آب اصفهان نه در مقصر جلوه دادن استانهای دیگر است و نه در انتقالهای جدیدی مانند بهشتآباد. مردم این زیستبوم اجازه انتقالهای تازه را نخواهند داد، چراکه این مسیر، صرفاً پاک کردن صورت مسئله است.
نماینده سابق مجلس با اشاره به وضعیت چهارمحال و بختیاری گفت: این استان با وجود برخورداری از منابع آب شیرین و رتبههای برتر در آبیاری نوین، امروز ۱۳۰ روستای آن با تانکر آبرسانی میشود. آیا این عدالت است که استانهای بالادست محروم بمانند و توسعه ویرانگر در مناطق کمآب ادامه پیدا کند؟
جعفری در پایان خطاب به رئیسجمهور اظهار کرد: همانگونه که با شجاعت اعلام کردید توسعه صنایع آببر در فلات مرکزی ممنوع است، این تصمیم را عملیاتی کنید. تنها راه برونرفت از بحران آب، مدیریت مصرف و توقف توسعه ناپایدار است، نه انتقالهای جدید. امیدواریم این رویکرد بهصورت جدی در دولت دنبال شود.
