قلی تبار: پروژه ۱۳۸ واحدی مسکن ملی رامسر ۶۰ درصد پیشرفت دارد

عسکری قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال‌های گذشته موضوع نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها به‌صورت جدی دنبال نمی‌شد، اظهار کرد: با آغاز به کار مجموعه جدید، تلاش شد با همکاری ۱۰ شهرداری منطقه و برگزاری جلسات تخصصی، نظارت بر حوزه شهرسازی، ساخت‌وساز و بازآفرینی شهری تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان افزود: توجه به قوانین نظام مهندسی، شهرسازی و الزامات پدافند غیرعامل به‌ویژه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت ساخت‌وسازها دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی رامسر، تنکابن و عباس‌آباد از برگزاری همایش تخصصی مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان و پدافند غیرعامل در دانشگاه آزاد رامسر خبر داد و گفت: همچنین همایش بازآفرینی شهری به میزبانی شهرداری رامسر برگزار خواهد شد که در آن از افراد اثرگذار برای بررسی وضعیت بازآفرینی شهری دعوت می‌شود.

قلی‌تبار با اشاره به مطالبات مردمی تصریح کرد: انتظار اصلی مردم، اجرای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت است. در شهرستان رامسر ۸۰۹ نفر تأییدیه اولیه نهضت ملی مسکن دریافت کرده‌اند که تاکنون برای ۱۳۶ متقاضی تخصیص انجام شده است.

وی درباره پروژه ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن رامسر گفت: این پروژه که در مجاورت دادگستری جدید قرار دارد، از سال ۱۳۹۸ آغاز شد اما به‌دلیل توقف طولانی‌مدت، عملاً غیرفعال بود. در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های انجام‌شده، پروژه از بنیاد مسکن تحویل گرفته و به پیمانکار جدید واگذار شد که هم‌اکنون به‌صورت شبانه‌روزی در حال اجراست.

به گفته وی، فاز نخست این پروژه به حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و برنامه‌ریزی برای آغاز فاز دوم نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به تأمین زمین برای سایر متقاضیان افزود: از مسیرهای مختلف از جمله مذاکره با بنیاد مستضعفان و اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس آئین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه، در حال پیگیری تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن هستیم.

قلی‌تبار در ادامه به وضعیت طرح جوانی جمعیت در رامسر اشاره کرد و گفت: در این شهرستان ۴۱ خانوار تأیید شده‌اند که تاکنون برای ۳۳ خانوار زمین تخصیص داده شده و برای هشت متقاضی جدید نیز فرآیند تأمین زمین در حال انجام است.

کمبود زمین چالش اصلی است

وی کمبود زمین را مهم‌ترین چالش شهرستان تنکابن دانست و افزود: در این شهرستان ۱۴۳۱ نفر متقاضی تأیید شده نهضت ملی مسکن و ۸۳ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت وجود دارد. پس از پیگیری‌های متعدد، در شورای مسکن تنکابن دو قطعه زمین به مساحت تقریبی یک‌هزار و هشت‌هزار متر مربع با همکاری آموزش‌وپرورش مصوب شد که پس از طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی غرب مازندران همچنین درباره عباس‌آباد اظهار کرد: در این شهرستان ۷۵۷ متقاضی تأیید شده نهضت ملی مسکن وجود دارد و یک قطعه زمین به مساحت ۳۴۰۰ متر مربع در سلمان‌شهر انتخاب شده که در مرحله تغییر کاربری و اخذ مجوزهای لازم قرار دارد.

وی افزود: در عباس‌آباد ۲۱ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت شناسایی شده‌اند که تاکنون به ۱۲ خانوار زمین تحویل داده شده و برای سایر متقاضیان نیز شناسایی زمین در حال انجام است.

قلی‌تبار با اشاره به تسهیل امور اداری تصریح کرد: تلاش شده با حذف استعلامات غیرضروری و پاسخگویی سریع، فرآیندهای اداری برای متقاضیان ساده‌تر و کوتاه‌تر شود.

وی در پایان با تأکید بر تفکیک وظایف دستگاه‌ها گفت: اداره راه و شهرسازی با راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای متفاوت است و شهروندان برای جلوگیری از اتلاف وقت، موضوعات مرتبط با راهداری را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دهند.