به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی به بررسی پیامدهای فرار مخفیانه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، با استفاده از یک کامیون حمل غذا از کشور ترکیه پرداخته که به دلیل ترس از تهدیدات ایران صورت گرفته است.
شبکه سی ان ان با انتقاد از استفاده دونالد ترامپ از یک کامیون تدارکاتی برای فرار مخفیانه از خاک یک کشور عضو ناتو (ترکیه) به دلیل ترس از ایران، این موقعیت را «خجالتآور» توصیف کرده و افزود که این «فریب» تصاویر کلیشهای و آسیبزایی را درباره یک «جنگ فرسایشی که ترامپ از پایان دادن به آن ناتوان است» در ذهنها ایجاد کرد.
این شبکه افزود که صحنه خروج مخفیانه ترامپ پس از نشست ناتو، به عنوان چالشی جدید برای قدرت آمریکا تعبیر میشود. این موضوع پرسشی اساسی را مطرح میکند و آن اینکه اگر رئیسجمهور آمریکا نمیتواند امنیت خود را در خاک یکی از متحدان اصلیاش تضمین کند، «چگونه میتوان ادعاهای دولت او مبنی بر نابودی واقعی توانمندیهای نظامی ایران را باور کرد؟»
سی ان ان خاطرنشان کرد که موفقیت آشکار ایران در وادار کردن ترامپ به عقبنشینی، یک «پیروزی تبلیغاتی» محسوب میشود؛ چرا که علیرغم «تبلغهای ترامپ»، به نظر نمیرسد که نظام ایران در آستانه فروپاشی باشد یا برای رسیدن به یک توافق التماس کند. این شبکه افزود که حادثه فرودگاه آنکارا، تنها بازتابی از «تضاد میان واقعیت تلخ و روایت گل و بلبلی» است که دولت آمریکا آن را ترویج میکند.
سی ان ان در ادامه به ادعاهای دیگر ترامپ در خصوص ایران اشاره کرده و گفت که ترامپ در دو روز گذشته اصرار دارد که تنگه هرمز «باز است»، در حالی که این تنگه تحت کنترل تهران قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد نیروهای آمریکایی ماههاست در تلاشاند تا به وضعیت پیش از جنگ بازگردند.
فرار مخفیانه ترامپ با «تصویر قدرتمند» او همخوانی ندارد
این شبکه معتقد است خروج مخفیانه ترامپ به این شیوه، با تصویری که او از خود به عنوان فردی پیروز و مردی قدرتمند میسازد، همخوانی ندارد.
CNN با لحنی کنایهآمیز نوشت که اگرچه شرایط امنیتی ممکن است رؤسا را مجبور به استفاده از مسیرهای امنیتی مانند پارکینگهای زیرزمینی، ورودیهای پشتی یا آسانسورهای خدماتی کند، اما ترامپ هنگام فرار خود، سوار بر یک «کامیون هیدرولیکی کوچک و معمولی برای حمل غذا» در آنکارا شد!
«جیبی بریتزکر»، فرماندار ایلینوی و کاندیدای احتمالی دموکراتها برای انتخابات ۲۰۲۸، در واکنش به این موضوع به سی ان ان گفت: ترامپ برای نجات خودش، مردم را به خطر انداخت؛ این دقیقاً همان دونالد ترامپ است. وی افزود: او در حالی در یک کامیون تدارکاتی مخفیانه رفت که خبرنگاران و کارکنانش در هواپیمایی بودند که ظاهراً تحت تهدید قرار داشت.
آشفتگی استراتژیک آمریکا
سی ان ان معتقد است شاخصهای متعددی بر آشفتگی استراتژیک آمریکا دلالت دارد؛ از جمله اینکه جنگی که ترامپ تنها چند روز پس از آغاز، مدعی پیروزی در آن شده، ذخایر موشکی آمریکا را به شدت تخلیه کرده است. طبق گزارشها، ۸۰ درصد از موشکهای رهگیر یک سیستم دفاع موشکی اصلی، مصرف شده است.
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