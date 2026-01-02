به گزارش خبرنگار مهر، کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف در روز یک‌شنبه ۱۴ دی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. با این حال براساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، امتحانات می‌تواند با نظر مدرس درس به صورت حضوری برگزار شوند.

جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت پیش‌فرض حضوری است، مگر این‌که ناظر تحصیلات تکمیلی در هماهنگی با معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده تصمیم دیگری اتخاذ کند.

کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی نیز با نظر مدرس و معاون آموزشی دانشکده یا مرکز آموزشی، پس از اطلاع‌رسانی به دانشجویان، امکان برگزاری حضوری خواهند داشت.

معاونت آموزشی دانشگاه تاکید کرده است که مدرسانی که قصد برگزاری کلاس عملی یا امتحان حضوری دارند، باید لیست دانشجویان کلاس را به معاون آموزشی دانشکده مربوطه برای هماهنگی تردد ارسال کنند.

همچنین، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که نیاز به تردد برای انجام امور پژوهشی دارند، می‌توانند از طریق سامانه آموزش درخواست مجوز ورود به دانشگاه را ثبت کنند.