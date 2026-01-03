پیشنهاد زلنسکی برای انتصاب معاون اول نخست وزیر به عنوان وزیر دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولودیمیر زلنسکی، روز جمعه اعلام کرد که نام میخایلو فدوروف، معاون اول نخستوزیر و وزیر تحول دیجیتال را برای تصدی وزارت دفاع این کشور پیشنهاد کرده است. این شخص در صورت تأیید پارلمان، جایگزین دنیس شمیهال خواهد شد.
زلنسکی در سخنرانی شبانه خود گفت که شمیهال «بهعنوان وزیر نتایج خوبی نشان داده» و برای او سمت جدیدی در دولت در نظر گرفته خواهد شد.
وی همچنین تواناییهای فدوروف در توسعه پهپادها و دیجیتالیسازی بخش دفاعی کشور را ستود و افزود: «میخایلو بهطور جدی در طرح پهپادها مشارکت دارد و در زمینه دیجیتالیسازی خدمات و عملیات دولتی با ارتش، فرماندهی نظامی، صنایع تسلیحاتی داخلی و شرکای اوکراین همکاری مؤثر دارد. تغییرات در بخش دفاعی ضروری است و باید اجرا شود.»
فدوروف پیشتر وزیر تحول دیجیتال اوکراین بوده و اکنون برای وزارت دفاع معرفی شده است. تصمیم نهایی در این باره به رأی پارلمان بستگی دارد.
