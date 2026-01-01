رمزگشایی از پهپادهای اوکراین؛ قصد حمله به اقامتگاه پوتین تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره اطلاعات نظامی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد: رمزگشایی از اطلاعات کنترلکنندگان پهپادهای اوکراینی که در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ در حریم هوایی منطقه نووگرود سرنگون شدند، به طور قطع تأیید کرد که آنها به مجموعه ساختمانهای محل اقامت رئیسجمهور روسیه حمله کردهاند.
وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که مدارک رمزگشاییشده پهپاد سرنگون شده را به نماینده دفتر وابسته نظامی در سفارت آمریکا تحویل داده است و انتقال دادهها به طرف آمریکایی، تمام سوالات واشنگتن را حل و به آشکار شدن حقایق کمک خواهد کرد.
در گزارش این وزارتخانه آمده است: مدارکی حاوی دادههای رمزگشاییشده مسیریابی و کنترلکننده پهپاد اوکراینی که در تاریخ ۲۹ دسامبر توسط نیروهای پدافند هوایی بر فراز منطقه نووگرود مورد اصابت قرار گرفت، به نماینده دفتر وابسته نظامی در سفارت آمریکا تحویل داده شده است.
وزیر خارجۀ روسیه چند روز گذشته خبر داد که اوکراین با استفاده از پهپاد تلاش کرده تا محل اقامت پوتین در منطقه نووگرود را هدف قرار دهد. سرگئی لاوروف در واکنش به این حمله هشدار داد که روسیه موضع خود در مذاکرات با اوکراین را تغییر خواهد داد و اقدامات اوکراین بدون پاسخ نخواهد ماند.
