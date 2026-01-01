  1. بین الملل
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

رمزگشایی از پهپادهای اوکراین؛ قصد حمله به اقامتگاه پوتین تأیید شد

رمزگشایی از پهپادهای اوکراین؛ قصد حمله به اقامتگاه پوتین تأیید شد

روسیه اعلام کرد که مدارک رمزگشایی‌شده پهپادهای سرنگون شده در منطقه «نووگرود» را به نماینده دفتر وابسته نظامی در سفارت آمریکا تحویل داده که حمله کی‌یف به اقامتگاه پوتین را تأیید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره اطلاعات نظامی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد: رمزگشایی از اطلاعات کنترل‌کنندگان پهپادهای اوکراینی که در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ در حریم هوایی منطقه نووگرود سرنگون شدند، به طور قطع تأیید کرد که آنها به مجموعه ساختمان‌های محل اقامت رئیس‌جمهور روسیه حمله کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که مدارک رمزگشایی‌شده پهپاد سرنگون شده را به نماینده دفتر وابسته نظامی در سفارت آمریکا تحویل داده است و انتقال داده‌ها به طرف آمریکایی، تمام سوالات واشنگتن را حل و به آشکار شدن حقایق کمک خواهد کرد.

در گزارش این وزارتخانه آمده است: مدارکی حاوی داده‌های رمزگشایی‌شده مسیریابی و کنترل‌کننده پهپاد اوکراینی که در تاریخ ۲۹ دسامبر توسط نیروهای پدافند هوایی بر فراز منطقه نووگرود مورد اصابت قرار گرفت، به نماینده دفتر وابسته نظامی در سفارت آمریکا تحویل داده شده است.

وزیر خارجۀ روسیه چند روز گذشته خبر داد که اوکراین با استفاده از پهپاد تلاش کرده تا محل اقامت پوتین در منطقه نووگرود را هدف قرار دهد. سرگئی لاوروف در واکنش به این حمله هشدار داد که روسیه موضع خود در مذاکرات با اوکراین را تغییر خواهد داد و اقدامات اوکراین بدون پاسخ نخواهد ماند.

    • کورش از کرج IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      جنگ با تعارف و خویشتن داری نمی شود،روسیه و اوکراین ده درصد بمب ها بالا صد کیلو هستند بقیه از 3تا چهل کیلو بیشتر نیستند،،آین نوع جنگ چندین سال دیگر ادامه پیدا می کند اگر اروپا وارد شود مطمئن باشید که ده سال دیگر میرود،روسیه میخواهد جنگ زود نتیجه بدهد تولید نظامی سنگین را خیلی خیلی بالا ببرد تا تخریب نابودی عظیم بوجود بیاد نابودی پدافند و ورود بمب افکن سنگین وارد میدان شود تا روز ده هزار نفر کشته شود چند ماهه تمام میشود،،،روسیه ترسیده می جنگند که ارتش آسیب جدی نبیند،
    • IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      رمز گشائی نمی خواد مثل کاری که با ایران کردن الکی میگن مذاکره کنیم صلح چی چی بعد این باعث میشه سیستم دفاعی کشور ها حساسیتش از ۹۰ بیاد روی ۶۰ یهو یا فرمانده هان کشور را می زنن یا مثل روسیه رییس جمهور را این کار ترامپ نه فقط اکراین پوتین هم شانس آورد شاید آلان نبود

