۷ کشته و ۹۶ نجات یافته پس از واژگونی قایق مهاجران در سواحل گامبیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مقامات روز جمعه اعلام کردند که پس از واژگونی قایقی حامل بیش از ۲۰۰ مهاجر غیرقانونی در سواحل منطقه کرانه شمالی گامبیا، حداقل ۷ نفر کشته و ۹۶ نفر دیگر نجات یافتند.

طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع گامبیا، این قایق در نزدیکی روستای جیناک واژگون شد. نیروی دریایی گامبیا پس از دریافت هشدار اضطراری، عملیات جستجو، نجات و بازیابی را با هماهنگی آژانس‌های امنیت ملی و اورژانس آغاز کرد.

تا آخرین به‌روزرسانی، ۹۶ نفر نجات یافته‌اند که ۳۹ نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و ۵۷ نفر در یک پایگاه دریایی تحت مراقبت‌های پزشکی هستند. ۷ جسد پیدا شده است، در حالی که تعدادی از مسافران همچنان مفقود هستند. این وزارتخانه اعلام کرد که برخی از قربانیان غیر گامبیایی هستند.

دولت افزود که طرح ملی واکنش اضطراری خود را فعال کرده است و عملیات جستجو و بازیابی همچنان ادامه دارد و تشدید می‌شود.