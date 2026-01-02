  1. بین الملل
حملات شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در راستای تداوم سیاست تجاوز و نقض آتش‌بس لبنان سلسله حملات شدیدی به جنوب لبنان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان امروز جمعه از سلسله حملات شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد.

ارتفاعات اللویزه و حومه شهرک انصار از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

منابع لبنانی همچنین به  حمله به یک بولدوزر در روستای عیتا الشعب در جنوب لبنان اشاره کردند.

این حملات در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.

