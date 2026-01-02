دنیای بدون علی(ع) چیزی جز بازار گمراهی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساری، ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوا و پرهیزکاری، به دعای کوتاه و پرمحتوای بعد از فرایض ماه رجب اشاره کرد و گفت: در این دعا، بنده از خداوند همه خیر دنیا و آخرت را طلب می‌کند و این درخواست، کاملاً شدنی و ممکن است.

وی افزود: حقیقت این است که همه خیرهای دنیا و آخرت نزد خداوند متعال است و جز او، منبع حقیقی خیر وجود ندارد. آن‌کس که خدا را دارد، همه چیز دارد و کسی که خدا را ندارد، هیچ ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به فرمایشی از امام حسین (ع) تصریح کرد: اگر انسان نگاه، دست، زبان، رضایت، غضب و همه ابعاد وجودی‌اش رنگ خدایی بگیرد، اتصال به چنین انسانی، اتصال به همه خیر دنیا و آخرت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ رجب، سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی (ع)، تأکید کرد: وقتی خدا علی (ع) را به انسان عطا کرده است، یعنی همه خیر دنیا و آخرت را به او داده و هر کس به علی (ع) متصل شود، همه خیر را به دست آورده است؛ همان‌گونه که اتصال به پیامبر اکرم (ص) و حضرت ولی‌عصر (عج) نیز چنین اثری دارد.

امام جمعه ساری در پایان با اشاره به مضامین زیارت عاشورا خاطرنشان کرد: طبق معارف اهل‌بیت (ع)، خیر همه امور نزد آنان است و به تعبیر مرحوم علامه امینی، دنیای بدون علی (ع)، بازار گمراهی است.