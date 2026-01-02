نیازمند تحول مدیریتی هستیم؛ «ناترازی مدیریتی» مشکل عمده کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ضمن اشاره به ۱۳ آبان سالروز شهادت شهید سلیمانی، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شهادت شهید سلیمانی پیامی صادر کرده و اعلام داشتند که ارواح طیبه شهیدان شهید سلیمانی را در آغوش گرفتند.

وی افزود: این جمله معظم له نشان می‌دهد که شهید سلیمانی پاداش سال‌ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان‌های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سال‌ها آرزوی شهادت در راه خدا را دریافت کرد همانطور که خود این شهید بزرگوار گفته بود در بیابان‌ها هم دنبال شهادت می‌گردم و سرانجام شهید سلیمانی به این مقام والا رسید.

امام جمعه آرادان با اشاره به اغتشاشات و ناآرامی‌های روزهای اخیر، ابراز کرد: مردم ما مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند و به قول قالیباف رئیس مجلس ما درست است که ناترازی معیشتی و اقتصادی داریم اما مهم‌تر از همه ناترازی مدیریتی داریم.

شریفی نیا با بیان اینکه گرانی و سختی تقصیر و مشکل انقلاب اسلامی نیست تقصیر انتخاب است، ابراز کرد: اینکه مدام بیان می‌شود که مردم در انتخابات دقت داشته باشند مقصود همین است البته مسئولان ما زحمت می‌کشند اما بخشی از مشکلات بر گردن تحریم‌ها است ولی بخشی از مشکلات از مدیریت‌ها است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور فرد صادقی است همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در پیام شأن تاکید کردند، اما در لایه‌های میانی باید تحولاتی را رقم بزند، افزود: مردم امروز سوال می‌کنند که چرا بانک مرکزی نمی‌تواند دلار و ارز را کنترل کند؟

امام جمعه آرادان با بیان اینکه بازاریان تقاضای زیادی ندارند و فقط از دولت می‌خواهند که یک قیمت مشخص کند تا هر روز دچار سردرگمی نشوند لذا اینها مسائلی است که می‌توان کاری برایشان صورت داد، گفت: تغییر رئیس بانک مرکزی و قول رئیس جدید برای ساماندهی بازار، اقدامی بود که دولت رقم زد و باید منتظر ماند.

شریفی نیا با بیان اینکه در کشورهای مختلف هم دیده می‌شود که مردم اعتراض دارند و راهپیمایی مسالمت‌آمیز می‌کنند کما اینکه اصناف در تهران هم همین اقدام را صورت دادند و حتی علیه نظام و رهبری و دولت شعار هم ندادند اما چه پیش آمده که برخی مسلح در خیابان هستند؟

وی با بیان اینکه امروز جاسوس‌های موساد و مزدوران شأن در حال کشته سازی هستند وگرنه برادران ما در نیروی انتظامی در معرض سنگ پرانی مزدوران استکبار قرار می‌گیرند اما با ملاحظه، دعوت به آرامش می‌کنند، گفت: راهپیمایی مسالمت‌آمیز و اعتراض درست و واقعی حق مردم است اما ماجرا با اقداماتی که مزدوران خارجی می‌کنند تفاوت دارد و مردم باید در این باره آگاه باشند.