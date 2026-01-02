به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن گرامی داشت دهه بصیرت، تاکید کرد: سالروز ۹ دی یادآور بصیرت و فهم عمیق مردم متقی و فهیم ایران در حمایت از ولایت و حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی مملکت اسلامی در برابر فتنه گری فتنه انگیزان است.

وی با بیان اینکه ۹ دی روزی است که مردم ایران اسلامی خود جوش به میدان آمده و از ولی فقیه زمان خودشان حمایت کردند و با سیلی بر صورت خصم نواختند، افزود: این ایام روزهای دهه بصیرت است ایامی که ملت فهیم ایران با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین معرفت و بصیرتی که در مکتب حسینی آموختند، امام زمان شأن را تنها نگذاشتند و رو سفید از آب درآمدند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه دشمن اما در تدارک دشمنی دیگری است، ابراز داشت: دشمن لحظه‌ای از دشمنی عقب نمی‌نشیند تا از بین برود و این خاصیت دشمن است و باید دانست که هر لحظه حق و باطل در نزاع هستند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه این نبرد بین جنود شیطان و سپاه الله است، تاکید کرد: همیشه در همه عرصه‌ها از حلقوم کسی که انتظار نداریم کلام شیطان بیرون می‌آید اما در دور دست کسی ندای حق را می‌شنود و لذا باید بصیر و دشمن شناس بود و ندای حق گویی سر داد.

وی با بیان اینکه دشمن هر لحظه در تدارک است، افزود: دشمن دلخوش به جهالت عده‌ای وطن فروش است تا مسیر مطالبات به حق مردم و اعتراضات به حق مردم نسبت به معیشت و بازار ارز و طلا و … منحرف سازند لذا باید گفت این اعتراضات به حق است اما عده‌ای جاهل و وطن فروش بر آن موج سواری می‌کنند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه مردم ما باید آگاه باشند، گفت: یک عده وطن فروش کارشان همین است. زمانی کشورهای غربی را تحریک می‌کنند تا تحریم‌ها را علیه کشورشان افزایش دهند تا مردم در مشکل قرار گرفته و به میدان بیایند و لذا این اعتراضات حاصل دسترنج همین وطن فروشان است اما جهالت برخی در درون و فریب نفوذی‌ها هم به آن دامن می‌زند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه این افراد خودشان این قائله ها را علم می‌کنند و بعد داعیه دار حمایت از مردم می‌شوند، تاکید کرد: این افراد معتقد هستند که مدافع مردم ایران هستند اما این سوال را پاسخ نمی‌دهند که چرا در کنار دشمن ایستاده اند؟ لذا باید مراقب بود و فریب آنان را نخورد.