دشمن به دنبال اغتشاش است؛ «بصیرت» بهترین سلاح برای مقابله

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیرالمومنین با تاکید بر اینکه اعتراض با اغتشاش متفاوت است، ابراز داشت: مطالبات مردمی باید در بستر آرام به صورت منطقی مطرح شود.

وی با تاکید بر اینکه اغتشاش بهانه جدید دشمن علیه ایران است، افزود: استکبار می‌خواهد با این حربه جوانان را از نظام جدا و به اهداف شوم خود دست یابد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر اینکه منکر مشکلات معیشت و اقتصادی مردم نیستیم، ابراز داشت: برای این منظور باید مسئولان برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه و به دنبال تخصیص بسته خنثی حمایتی دهک پایین جامعه باشند.

مطیعی خواستار این شد که مسئولان به درد دل مردم گوش داده و برای رفع مشکلات آستین همت بالا بزنند و تصریح کرد: تدوین سیاست‌های ارزی برای بهبود شرایط از ارکان ضروری است.

وی به لزوم بصیرت افزایی در جامعه تاکید کرد و افزود: استکبار می‌کوشند تا با موج سواری بر روی تورم به زیر ساخت‌ها آسیب رسانده و هنجارشکنی ایجاد کند که خوشبختانه با هوشیاری مردم با بصیرت این توطئه‌ها خنثی است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اعتکاف، سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، پرتاب ماهواره به فضا، ولادت امام علی (ع) و سالروز ارتحال شهید آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از دیگر محوریت سخنان این هفته نماز جمعه سمنان بود.